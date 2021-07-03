馮檢基成立新網台　冀表達多元聲音　未回應會否參選下屆立法會

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-07-03 17:47

已退出民協的前立法會議員馮檢基創立新網台「Up Media HK」，今日（3日）召開記者會介紹有關理念。馮檢基表示，希望透過網台宣傳香港的正能量，將香港人的生活、文化傳播到內地、台灣、東南亞等。 網台定位是多元、包容和理性，馮檢基指，只要不涉任何違反國安法、《基本法》及香港法律的言論及行為，網台都願意接受，誠邀各界表達意見。 被問到現時公開表示營運網台，是否為參選下屆立法會鋪路，馮檢基未有直接回應，只表示以自己在社區的知名度，若要參選毋須經網台宣傳。

馮檢基指，創立網台的原因是2018年參與補選時，被各方批評及攻擊，更不時「食死貓」，因此希望建立一個客觀、可信的平台。他強調網台沒有區分政治立場，現時已邀請了不同界別的人士主持節目，包括時事評論員、前總督察、中醫師等，冀可提供更豐富的節目內容。

節目主持包括前亞視電視副總裁劉瀾昌、學者史文鴻。史文鴻在記者會上稱，香港出現「黑暴」，決定回港對抗，強調絕不接受任何暴力。此外，鄭宇碩前助理張達明同為節目主持，他早前曾向建制媒體「爆料」，講述有關「佔中的內幕」。

對於會否參選下屆立法會，馮檢基未有直接回應，強調「今日唔講政治，只回答與網台相關事宜」，他表示，自己在深水埗等區的知名度高，超過90%街坊認識他的名字或身份，若要參選毋須透過網台宣傳，惟未肯透露參選意欲。