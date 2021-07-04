李家超批銅鑼灣獻花意識壞　等同叫人繼續恐怖活動　研規管假資訊

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-04 13:20

7月1日晚上銅鑼灣發生刺警案，50歲男子梁健輝刺傷警員後自插左胸身亡，警方將事件定性為「孤狼式」恐怖襲擊，事後有市民帶同鮮花到事發現場悼念。 政務司司長李家超批評，有人去現場獻花或所謂「悼念」，意識非常壞，等同叫人繼續做類似的恐怖活動。他稱如果宣揚或煽動恐怖活動，可能違反港區國安法。 李家超指，政府正就規管假資訊立法作法律研究，方向可能是移除處理或刑事化，目前未有定案；對於規管是否包括媒體，他稱「持開放態度」。

▼7.1刺警案▼

男子以刀自捅心口位置，手掩胸口流血。（黎家威 / 眾新聞圖片）

有人向施襲者獻花 李家超：如同告訴人「繼續做」

無綫節目《講清講楚》今日（4日）刊出李家超訪問，李家超重申事件嚴重，對社會有很大影響，這是一宗企圖刺殺警員的案件。初步而言，相信施襲者是一個人獨立行動，但背後思想上如何激化，是調查方向之一。他指這些恐怖活動，整個社會必須譴責、防範，受害者今次是警員，下次可以是普通市民。他再度批評有人對施襲者獻花的行為「意識好壞」、具破壞性，如同告訴別人「繼續做啦」，有煽動別人犯法的意味。

至於悼念施襲者行為會否違法，李家超未正面回應，但指這些行為在道德上是錯的，應直斥其非，又指即使對政府施政不滿，都不能合理化相關言行，為所欲為。

被問到市民反應是否與不滿政府施政有關，李家超指兩者不應混為一談，強調不可以因為社會問題，而合理化恐怖主義。他稱，市民可透過滅罪委員會、分區會等不同方式，向政府表達意見。

對規管傳媒持開放態度 稱只針對內容

李家超提到，規管假資訊工作「絕對要做」，因這些資訊破壞力很大，一些誹謗性的言論，最嚴重可導致受害人自殺，也可能煽動某些違法行為。他指，政府正在做法律研究，希望在保障資訊自由之餘，又可有效規管，參考其他普通法國家，有些地方以移除方式處理，有些地方直接將之刑事化，政府會盡快做，明白問題並不簡易，目前持開放態度。

至於會否一併規管傳媒，連網媒也要發牌？李家超同樣表示持開放態度，但指政府針對的只是訊息內容，不是針對任何個別平台，「正如貴台，都可能係有人俾咗啲訊息你」。他希望做到「無過亦無不及」，現階段政府暫時未有任何決定。

政務司司長李家超。（資料圖片）

修例失民心反升官？ 李：歷史有公論

政府前年修訂《逃犯條例》引發嚴重社會動盪，主事的時任保安局局長李家超，民望淨值一度跌至-63.4%低位，不過其上月底獲升任為政務司司長。李家超回應指：「歷史有公論。」他指自己身為官員，當然是有一些希望做到的事，政務司司長可做的貢獻，是互相推動政策局的工作，建立理念，保持團體精神，當公務員而對不公對待時要為其說公道話，他過往任警隊及保安局時，都有相關經驗。

李家超又同意，未來政府工作重點之一是修補社會撕裂，指政府當然希望市民身處的社會融洽一點，共同建立一個開心生活的地方，未來或會通過不同活動建立互信，不一定涉政治，可以是青年活動、體育活動、推廣健康生活等。