七一襲警｜李家超首網誌：所謂悼念、獻花鼓吹破壞　或觸犯國安法

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-03 12:38

政務司司長李家超今（3日）發表上任後首篇網誌，他表示，本土恐怖主義正在港滋生，原因往往是因為有人煽動仇恨，挑撥分化，並美化或正義化這些恐怖主義行為。 李家超指出，有人在網上鼓吹支持涉嫌於7.1企圖謀殺警員的兇手，用不同的方式美化，認同甚至鼓勵這些恐怖行為，包括所謂悼念、獻花等，認為這些意識和行為，無疑繼續鼓吹破壞，威脅香港的安全和秩序，威脅每一位希望安居樂業的香港市民。 他強調，任何人鼓吹或煽動恐怖活動，更可能觸犯《香港國安法》恐怖活動罪，是極嚴重罪行。政府會嚴厲打擊本土恐怖主義。警方會加強情報和調查工作，全面防範及打擊，社會亦須提高警覺，配合警方執法。

李家超以《政府全力打擊本土恐怖主義》為題發表網誌，他表示，2019年6月後所發生的黑暴，破壞了香港整體安全，包括市民被無辜襲擊，公物被嚴重破壞，大量汽油彈被投擲，交通被嚴重癱瘓等，但更影響深遠的，是守法意識被嚴重破壞，而且本土恐怖主義開始滋生。《香港國安法》即時控制了香港的亂局，整體的安全回來了，但港獨和破壞分子仍然死心不息。

他指出，7月1日，警方為了保障公共秩序和公共安全，派員在不同地方巡邏及部署。期間拘捕了約20人，分別涉及管有仿製火器，管有攻擊性武器，侮辱國旗，公眾地方行為不檢等。約晚上10時一名男子在軒尼詩道以刀刺傷警員，企圖謀殺，之後該男子亦自刺身亡，而調查顯示這是一次孤狼式的恐怖襲擊。

警隊有足夠能力處理和打擊襲擊

李家超說，過往曾多次指出，本土恐怖主義正在港滋生，自2019年黑暴發生期間，有20多宗涉及爆炸品及手槍案件，手法和外國恐怖主義襲擊類似，其中被極端思想激化的人，平常可能表面正常，但會突如其來作出孤狼式恐怖襲擊。例子包括在德國有孤狼用車撞向人群；在美國用槍向人群掃射；用自製炸彈引發爆炸，導致大量死傷。

他強調，警隊有足夠能力處理和打擊這些襲擊，警方亦曾多次在不法分子圖謀施襲之前把他們拘捕，阻止了悲劇發生。雖然香港整體是安全的，但市民必須對本土恐怖主義嚴加警惕，除對可疑人物或物件作出舉報外，亦須在安全情況下配合警方執法。