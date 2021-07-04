七一刺警案｜蕭澤頤稱不容許到現場追悼　行為或分化社會、仇警

撰文： 周禮希 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-04 18:43

「七一」晚上，銅鑼灣SOGO崇光門外發生刺警案，警方今（4日）拘捕一男一女，二人涉嫌在網上煽惑他人犯謀殺罪、煽惑他人犯縱火罪及煽動意圖。新任警務處處長蕭澤頤出席活動前見記者交代事件。 蕭澤頤表示，自從事件發生後，網上有很多人鼓動他人襲警、殺警，又指有人將兇徒英雄化，強調做法絕對違反道德和人性。被問到有市民到現場獻花，蕭稱不容許有人到現場追悼或美化涉事刺警者，形容做法屬分化社會和仇警，「任何人喺現場追悼或嘗試美化行兇者，呢啲咁嘅行為我哋絕對唔容許，因為呢啲行為有可能喺現場煽動其他人，去分化社會、仇警。」

批有家長帶子女到場悼念

蕭澤頤表示，自從「七一」發生刺警案後，有很多人在網上鼓動他人襲警、殺警，亦有人將兇徒英雄化，形容做法絕對是違反道德和人性。他表示，警務處國安處已接手調查案件，調查背後有否任何人鼓動疑兇、有否同黨等。

他提到，網上仍有很多人煽動襲警、殺警、鼓勵他人對警察建築物縱火，指今天已拘捕一男一女，強調不論是行兇者或者鼓動他人的人，行為同樣是非常嚴重，警方會果斷執法，不排除拘捕更多人。蕭澤頤又反問，是否希望香港充斥著這樣的仇恨，又指有家長帶同子女到場獻花，反問將來這些子女對家長有不滿時，又是否可使用暴力。他表示希望社會大眾、包括傳媒一同譴責相關行為。

對於近日有人到現場向刺警者獻花悼念，蕭澤頤表示，不容許有人到現場追悼或美化涉事刺警者，形容做法屬分化社會和仇警，「任何人在現場追悼或嘗試美化行兇者，呢啲咁嘅行為我哋絕對唔容許，因為呢啲行為有可能喺現場煽動其他人，去分化社會、仇警。」

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警務處發稿表示，國家安全處昨日（3日）已接手調查七一刺警案。警方初步調查發現疑兇受到失實資訊及煽動性言論激化而策動「孤狼式恐怖襲擊」，但不會排除任何可能性。國安處正全方位調查案件，包括兇手有否同黨，是否被煽動而犯案，幕後是否有人支持或操控等。