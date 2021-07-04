七一刺警案｜湯家驊：稱梁健輝烈士或違法　陳文敏指悼念不構煽動

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-07-05 16:01

「七一」晚上，銅鑼灣崇光百貨門外發生刺警案，警方今（4日）拘捕一男一女，二人涉嫌在網上煽惑他人犯謀殺罪、煽惑他人犯縱火罪及煽動意圖。新任警務處處長蕭澤頤稱，不容許有人到現場追悼或美化涉事刺警者，形容做法屬分化社會和仇警。 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，若市民以「烈士」、「勇士」等稱呼疑兇，違法風險很高，指若疑兇因政治原因襲警，或干犯恐佈活動罪，表揚有關行為亦有機會干犯《國安法》。

湯家驊接受傳媒訪問時指，以「烈士」、「勇士」等稱呼疑兇，違法風險很高，因《國安法》列文中指出，宣揚恐佈主義已算違法。（李澤彤攝）

湯家驊：若因政治原因襲警 或干犯恐佈活動罪

湯家驊接受傳媒訪問時指，以「烈士」、「勇士」等稱呼疑兇，違法風險很高，因《國安法》列文中指出，宣揚恐佈主義已算違法，他續指，若疑兇因政治原因襲警，或干犯恐佈活動罪，表揚有關行為的人或有機會違反《國安法》。

至於市民到場獻花是否違法，湯家驊認為，獻花者可辯稱出於同情心，犯法風險較低，但認為不值得冒險。

陳文敏認為，純粹悼念不一定認同暴力行為，亦不等於要求其他認同有關行為。（資料圖片）

港大法律學院公法講座教授、名譽資深大律師陳文敏認為，純粹悼念不一定認同暴力行為，亦不等於要求其他認同有關行為，認為悼念行為只是表達自己的看法，不構成煽動。他又認為，若稱「烈士」等同宣揚有關行為和鼓勵他人作出有關行為，再等同煽動他人相關行為，形容是「跳咗好多級」。

蕭澤頤今天稱，不容許有人到現場追悼或美化涉事刺警者，形容做法屬分化社會和仇警，「任何人喺現場追悼或嘗試美化行兇者，呢啲咁嘅行為我哋絕對唔容許，因為呢啲行為有可能喺現場煽動其他人，去分化社會、仇警。」