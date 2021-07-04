國安法一年｜進步教師同盟宣布停止運作　法政匯思同告解散

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-04 23:05

2014年成立的進步教師同盟今天（4日）在Facebook專頁宣布，同盟即日起停止運作，專頁亦將會下架。據了解，由多名法律界人士組成的法政匯思亦已解散，法政匯思的網頁和Facebook專頁也無法進入。

進師盟曾出戰教協監事會選舉

進步教師同盟於2014年組成，當時他們派出19人出戰教協監事會換屆選舉，最終取得6席，被視為教協的改革派。進步教師同盟有不少熟悉的面孔，包括曾在政改座談會舉起「我有權選特首」紙牌的中學教師吳美蘭、退休教師韓連山、從事教師專業發展的戚本盛等。

進步教師同盟在反修例運動其間，多次與其他教育界團體發聲明，要求政府撤回《逃犯條例》修訂、成立獨立調查委員會等。

停止運作消息公布後約十五分鐘，進師盟的Facebook專頁已無法進入。

進師盟於2014年成立，曾一舉拿下六席教協監事。（進步教師同盟Facebook圖片）

法政匯思fb、網站已無法進入

有法政匯思成員接受查詢時透露，組織在較早前已解散（disbanded），其網站和Facebook專頁已無法進入。法政匯思成立於2015年1月2日建立，前成員包括大律師李安然、梁允信、蔡騏、吳宗鑾等，他們積極就重大社會議題發表意見，召集人及成員亦不時接受傳媒訪問，就時事議題提供法律意見。