鄭雁雄：修例風波是顛覆政權不能懷柔　陳冬批反中亂港勢力未死心

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-05 12:46

律政司今早（5日）舉辦香港國安法法律論壇，國安公署署長鄭雁雄致辭時表示，《港區國安法》是香港的定海神針，維護國家安全是特區政府，每一位管治、司法及執法人員的責任，與政治中立無關，亦與維護香港司法制度不矛盾，反而與維護香港司法精神、市場環境及公眾利益完全一致，強調任何人都沒有藉口不作為或亂作為。 中聯辦副主任陳冬指，反中亂港勢力仍未完全死心，個別極端份子仍一意孤行，甚至製造「孤狼式恐襲」，又批評一些別有用心的人明目張膽支持及美化暴力行為，有團體或個人「披著法律專業的外衣」，從事亂港活動，同時有外部勢力肆意干預香港事務，證明要全面落實國安法任重道遠，仍有很多工作要做。

鄭雁雄：非任何人皆可掌權治港 絕不能所託非人

鄭雁雄在論壇致辭時表示，國家主席習近平早前表明，絕不能坐視主權安全和發展利益受損，絕不容許任何人分裂中國領土。他提到，在2019年的反修例風波，已嚴重損害國家根本利益，而不是民主思潮、自治呼聲及言論自由，是顛覆政權、輕放主權，當中「黑暴」行為更是毫無人道的嚴重反社會犯罪行為，「對此已沒有任何妥協及懷柔可言，唯有鬥爭及法辦，除此之外別無他法」。

鄭雁雄指，「愛國者治港」是「一國兩制」行穩致遠的根本原則，不是任何人都可掌權治港，不能所託非人，「愛國者治港」亦是國際基本政治倫理。他強調，美國和西方試圖在香港搞顏色革命，搞分裂或透過「攬炒」及「黑暴」搞垮香港，必須堅決防止，絕不能犯下戰略性錯誤，是中央治港不能退讓的底線。

反修例風波。（資料圖片）

陳冬：國安法結束香港「不設防」歷史

陳冬表示，國安法是維護香港整體利益和市民根本福祉的定海神針，與國安法執行相配套的制度機制相繼出台，一些本地相關法律得到激活和更新，其中，超過17萬名公職人員按照規定完成宣誓，國安法成為公職人員入職、媒體信息監管、社會組織註冊等必須遵守的基本法律規範。他強調，國安法的實施補齊了特區維護國家安全的制度短板，結束了國家安全在香港「不設防」的歷史。

陳冬希望社會各界能珍惜當前來之不易的局面，共同維護國家主權、安全、發展利益。

劉光源：香港事務不容外國勢力指手劃腳 搞霸凌是死路一條

外交部駐港特派員劉光源表示，《港區國安法》是反對外部勢力干涉香港事務的利劍，對那些企圖分裂國家，顛覆國家政權、組織實施恐怖活動和勾結境外勢力危害國安的不法之徒形成震懾。

他指出，香港回歸後，有外部勢力利用特區的制度漏洞，頻繁插手香港事務，妄圖將香港變成獨立或半獨立政治實體，變成對分裂、顛覆、滲透和破壞內地的橋頭堡，嚴重威脅中國國家安全。劉光源強調，香港事務全屬中國內政，不容外國勢力干預、指手劃腳，強調搞霸凌、霸道或霸權都是死路一條。他又提到，全國人大常委上月制定《反外國制裁法》，彰顯了中國反對霸權主義，維護國家主權的堅定信心。

他又指，香港國安法是契合國際實踐的高標準示範法，結束了特區維護國家安全方面長期不設防的歷史，認為一些國家對中國和香港特區揮舞制裁大棒，正好說明他們被擊中、刺中要害及氣急敗壞，更說明國安法立法有理、正當實施。

劉光源強調，國安法在尊重保障人權上秉持更高標準，明確列出香港居民享有的權利及自由，以及各項重要法治原則，他批評一些西方國家在國安立法上密不透風，甚至泛化國安標準，蠻橫打壓他國企業，但卻對《港區國安法》妖魔化、污名化，是明顯的雙重標準。