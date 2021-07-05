國安法一年｜林鄭批外國勢力抹黑是站不住腳　市民自由絲毫無損

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-05 11:35

《港區國安法》實施一年，特首林鄭月娥表示，截至6月30日，共有117人涉及違反國安法被捕，當中64人被檢控，首宗國安法案件亦已進入法庭審訊程序。林鄭形容，國安法成為香港由亂轉治的重大轉捩點，大部分市民的自由絲毫不受影響。 她又批評，在過去一年，有外國勢力或傳媒不斷質疑及抹黑香港國安法，說法是站不住腳、虛偽及雙重標準，強調香港法治仍穩如磐石。

指傳媒登記數目上升 每日行使監督權利

林鄭月娥今早（5日）在香港國安法法律論壇上表示，在國安法實施前長達一年的時間，香港飽受創傷，鼓吹港獨、自決等組織公然挑戰中央及特區政府的權威，反中亂港份子勾結外國及境外勢力，干預中國及香港特區的事務，動員國際力量制裁香港，完全妄顧港人利益，嚴重危害國家安全，有關反中亂港的勢力，亦削弱了特區政府早期的抗疫成效。



她指在國安法實施後，香港社會恢復穩定，「黑暴」絕跡，又說即使有別有用心的媒體及政客，不斷質疑及抹黑國安法，破壞法治及摧毀香港作為國際金融中心的地位，但過去一年的事實及數據，都說明有關指控站不住腳，反之突顯了批評者的偏見及持雙重標準的立場。

林鄭強調，國安法只針對極少數危害國家安全的違法分子及行為，大部分市民的自由絲毫不受影響。她以新聞自由為例，根據政府新聞處的新聞發布系統，目前登記的本地、海外及網媒，分別有93、69及39間，比去年有增無減，傳媒及市民每日都行使監督權利，以及批評特區政府施政的自由，海外傳媒亦無受任何阻撓。

她又說，過去一年公眾集會活動因疫情不能舉行，情況與世界其他地方都一樣，強調任何人都不應借題發揮，胡亂批評市民的權利受損。

港區國安法去年在港實施，特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超開記者會講解。（資料圖片／高仲明攝）

仍有13位終院非常任法官 是司法獨立最佳佐證

林鄭月娥說，香港的法治及司法獨立在國安法實施後，依然穩如磐石，而本港仍有13位來自其他普通法地區的終審法院非常任法官，認為是香港司法獨立的最佳佐證。至於在金融方面，她提到香港的金融中心地位沒半點動搖，過去一年，本港新股集資額超過5000億港元，較上一年增加超過5成，聯繫匯率制度運作良好，港元市場在7至10月有3000億元流入香港，以上數字均反映投資者沒有因國安法而對香港卻步，更是對香港市場更有興趣及信心。

林鄭強調，特區政府未來會繼續深化及強化國家安全的工作，會以總體國家安全觀的概念推進工作，並會繼續動員全社會參與，提高市民國安及守法意識，務求做到維護國家安全、人人有責。