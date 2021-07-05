馬逢國梁志祥循立法會登記選委　料轉戰愛國者界別連任免「雙失」

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-05 19:40

特別選民登記安排今日（5日）截止，今次選民登記適用於9月舉行的選委會選舉，及12月舉行的立法會換屆選舉。在中央出手改革選舉制度後，選委會組成大幅變動，部分建制派更要作戰略性部署，以免誤失選委議席。 其中，身兼港區全國人大代表或全國政協委員的立法會議員，按規定只能擔任議員界別的當然選委，但若他們年底不再連任立法會，將一併喪失選委資格，成為「雙失」。據悉，兩名原計劃退下火線的議員，即體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國、民建聯梁志祥，已循立法會議員界別報名任選委，意味兩人來屆將轉戰立法會選委會界別「再坐一會」。

一度傳提早辭職以保留選委身份

新一屆選委會選舉於9月19日舉行，馬逢國早前在法案委員會審議階段曾提出，由於兼任港區人大、政協的立法會議員，根據法例規定只能登記為立法會議員界別的當然委員，變相令原本計劃不再參選12月立法會換屆選舉的議員，在卸任時會一併失去選委資格，認為有關做法並不合理。

政制及內地事務局局長曾國衞當時解釋，人大、政協在選委會中佔190席，不足夠容納所有港區人大政協，所以部分人士或要轉任其他界別選委，但未有表明就有關情況作酌情處理。

馬逢國：續支持霍啟剛接棒體演文出界

事實上，若身兼人大政協的立法會議員欲於人大政協界別出任選委，本身還有一個選擇，就是於特別選民登記限期截止前「遞信」辭職，否則就須按法例要求在立法會界別報名。馬逢國回覆查詢時證實，已循立法會界別報名成為當然選委，他坦言按法例規定「無得揀」。至於是否意味來屆會爭取連任？他僅稱支持港協暨奧委會副會長霍啟剛接棒「體演文出界」的意向未變，又強調自己是否競逐連任是言之尚早，「都唔洗咁快決定」。

梁志祥則說，自己同樣已報名成為立法會議員界別當然選委，料很大機會轉戰新增的立法會選委會界別爭取連任。另外，同樣身兼人代的建制派「班長」廖長江及實政圓桌田北辰，身兼政協的民建聯李慧琼及自由黨易志明，料同樣會於來屆競逐連任，以免成為「雙失人士」。