七一刺警案｜李家超批有人美化、英雄化疑兇　反映國安風險仍存在

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-05 19:43

新任政務司司長李家超今日（5日）在《國安法》法律論壇閉幕式致辭，指「七一」晚上發生「孤狼式恐怖襲擊」事件，有人在大街上持刀襲擊警員，令警員嚴重受傷，行為令人髮指，社會廣泛關注事件。 李家超認為，事件反映國家安全風險受控，但風險仍在，又批評有人更鼓吹和支持襲擊事件，散播仇恨、美化、英雄化有關意圖謀殺行為，助長和鼓勵極端行為，認為有關行為威脅香港安全和秩序。他指社會和政府須共同努力，阻止「本土恐怖主義」在香港滋長。

李家超認為，刺警案反映國家安全風險受控但風險仍存在。（張浩維攝）

將安排更多法定機構人員宣誓效忠

李家超指，《國安法》作用立竿見影，將過往肆意鼓吹港獨和暴力的亂局扭轉，令社會回復穩定，達到制止和懲治效果。他又指，「七一」晚上發生「孤狼式恐怖襲擊」事件，有人在大街上持刀襲擊警員，令警員嚴重受傷，行為令人髮指，社會廣泛關注事件。

李家超認為，刺警案反映國家安全風險受控但風險仍存在，又批評有人更鼓吹和支持襲擊事件，散播仇恨，美化、英雄化有關意圖謀殺行為，助長和鼓勵極端行為。

他指，社會在維護國安上要居安思危，維護國安是整個特區的共同責任，過去一年，政府團隊在多方面著手工作，將國安概念融入政府工作，例如要求公務員依法聲明和宣誓、立法要求區議員依法宣誓，未來將界定其他法定機構人員以公職人員身份宣誓，並加強為公務員培訓。