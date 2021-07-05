劉鳴煒智庫：青年認同大灣區前景好　惟文化、家庭因素礙北上意欲

撰文： 高諾恆 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-05 19:10

近年港府鼓勵年輕人大灣區發展，包括推出交流團予青年體驗。由青年發展委員會副主席劉鳴煒擔任總監的「MWYO青年辦公室」，今日（5日）發表第7期《青年備註》，訪問逾百名青年對前往大灣區發展的看法。 報告提到，不少青年認同大灣區有更多發展機遇，惟參與交流團反而削弱他們往後到大灣區發展的意欲，因大多是走馬看花「鴨仔團」；加上考慮到家人、朋友及文化等因素，只有極少數青年計劃前往大灣區或海南等地發展。

劉鳴煒智庫「MWYO青年辦公室」就大灣區發展機遇問題，訪問過百名青年，大部分受訪者認同内地前景佳，但顧及親友、文化差異等因素，願意北上發展者不多。（資料圖片）

青年指交流計劃多屬走馬看花

報告提到，不少受訪青年均指自己參加過的交流活動大多只是走馬看花，鮮有與當地人接觸交談的機會；有大學生指，中學時曾到大灣區的企業參觀，從接待人員的口中了解到內地職場的嚴謹上下級關係和應酬文化，影響了他到當地發展的興趣。

不過，不少青年認同內地的發展前景相對較好，報告引述一名從事市場營銷的青年指，內地的公司企業擁有較大的規模、資金和潛力，發展前景相對較佳。對於部分行業而言，青年選擇北上發展將較容易獲得較高級的職位，參與公司重要決策的機會亦較大。

僅少數人有意到大灣區發展

雖然年輕人前往大灣區發展成為趨勢，但報告指只有極少數受訪者打算到大灣區或海南等地發展，除薪金、前景，亦會考慮親友、文化等經濟以外的因素。一名公關行業工作者認為，大灣區的發展機會較多，但因為家人都在香港，暫時依然傾向留港。