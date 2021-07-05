國安法｜烈顯倫：暫緩修例後示威者未停　顯示背後有更黑暗根源

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-05 19:24

港區國安法立法後，不時受到西方國家批評，終審法院前常任法官烈顯倫今日（5日）在論壇指，令香港情況不穩定是西方國家對抗中國崛起的對策，又將反修例示威者攻入立法會的行為，與德國納粹希特拉變得獨裁之前的德國議會縱火案相提並論，指當時民主派立法會議員應該與運動分割、譴責。

反修例風波，警民連場衝突。（資料圖片 / 余俊亮攝）

烈顯倫提到反修例事件時首先讚揚警隊表現，指當時警方保障市民家園，面對示威者裝備面罩、擲汽油彈時，警方已受壓半年，例如資料被公開、住處被襲擊等。他指當時本港情況危急，如果有一小組的警方放棄，就會崩潰，但他們紀律嚴明。

他提到美國曾參與越南、韓國等地的政治，直到中國崛起，之後在蘇聯解體後，西方國家更認為中國是威脅，而令香港不穩定就是他們的對策。烈顯倫指，《基本法》23條立法絕對有必要，中央授權香港的責任，需要的不止是地區安全，而是國家安全，只是為了突顯高度自治才讓香港自行立法。

2019年7月1日，示威者佔領立法會。（資料圖片／羅君豪攝）

烈顯倫認為，2019年修訂逃犯條例是一場叛亂，指特首林鄭月娥宣布「暫緩」逃犯條例時的言論，有意緩和社會情緖，應能夠滿足示威者的訴求，但示威者沒有收手，故他肯定顯示事件後有更黑暗的根源。

他又提到前年七一示威者攻入立法會事件，指有人拉起殖民地旗，向香港的憲制秩序、民主開戰，一如希特拉的暴徒在德國議會縱火的行為，指這正是民主運動領導、民主派立法會議員應與運動分割、譴責的時候，但他們沒有。