林鄭月娥：10月6日發表任內最後一份施政報告　將辦近30場諮詢會

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-06 11:46

特首林鄭月娥本屆任期餘下一年，她今日（6日）出席行政會議前表示，其任內最後一份《施政報告》將於10月6日發表，將舉辦近30場諮詢會，形容「頻率比以前更高」。

去年施政報告延遲一個月發表

林鄭月娥指，由於今年立法會會期比較特殊，會運作至10月下旬，新一屆立法會明年1月才成立，今日將去信梁君彥告知發表施政報告的日期為10月6日，是其任內最後一份。

她提到，一如既往將就施政報告展開公眾諮詢，「甚至諮詢頻率比以前更加高，估計會安排近30場公眾諮詢會，既有各界別代表，也包括各立法會議員的黨派，我也會安排和市民談談有關他們對施政的期望。」

林鄭月娥去年原定於10月14日公布施政報告，但由於須先上京向中央爭取惠港政策，公布前兩天宣布延遲，最終在11月25日發表。

林鄭去年原定於10月14日發表施政報告，但延遲至11月25日。（資料圖片）

林鄭冀振興經濟、重建市民信心

政府同日發稿公布，即日起展開《2021年施政報告》公眾諮詢，林鄭月娥會親自主持約30場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別的代表和市民大眾對這份將要發表的《施政報告》的意見和建議。

林鄭月娥指，《2021年施政報告》是本屆政府的第五份，亦是最後一份《施政報告》，提到香港過去兩年面對嚴峻挑戰，在中央政府的大力支持下，香港的社會及政局已恢復穩定，「現在是砥礪前行，重新出發的時候，尤其需要振興經濟，為市民重建希望和信心。」

市民可在《施政報告》網站、《2021年施政報告》公眾諮詢的Facebook專頁或Instagram留言，亦可透過電郵（policyaddress@pico.gov.hk）、電話（2432 1899）或傳真（2537 9083）就《施政報告》提交意見。