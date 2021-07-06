國安法一年｜民權觀察宣布停止運作　FB專頁已無法進入

撰文： 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-06 18:01

近日多個組織接連解散，民權觀察今（6日）宣布因應香港的情況及運作資源越見緊絀，由昨日（5日）開始停止運作，同時感謝市民一直以來的支持和信任，其facebook專頁亦已無法進入。

民權觀察在2014年雨傘運動後成立，主要關注警權及人權問題，前成員包括教協總幹事沈偉男和王浩賢。(資料圖片)，

民權觀察在2014年雨傘運動後成立，主要關注警權及人權問題，前成員包括教協總幹事沈偉男和王浩賢。2019年反修例運動期間，民權觀察曾指，一般的便衣警員已可制服和拘捕示威者，若有警員冒充示威者，此舉缺乏合理理由，認為需留意在場冒充示威者的警員有否作出涉嫌煽動群眾進行非法集結等行為。

另在2020年由民陣發起的「元旦遊行」中，民權觀察三名人權觀察員被捕。民權觀察其後批評，警員在知悉其觀察員身份後仍作出拘捕，屬任意拘捕行為，質疑警方企圖以大規模濫捕的方式阻嚇和平示威者行使集會及表達意見的權利，違反《約翰內斯堡關於國家安全、言論自由和獲取信息自由原則》及《公民權利和政治權利國際公約》。

民權觀察Facebook專頁已無法進入。

進步教師同盟、法政匯思已解散

本月已有多個組織宣布解散，2014年成立的進步教師同盟本月4日在facebook專頁宣布，同盟即日起停止運作，專頁亦將會下架。另外，由多名法律界人士組成的法政匯思亦已解散，法政匯思的網頁和facebook專頁也無法進入。