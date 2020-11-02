8.31暴動案7被告脫罪　法官質疑警用過度武力　民權觀察促警跟進

區域法院法官沈小民上周六（10月31日）裁定，7名被告於去年參與灣仔的暴動案，罪名全部不成立。書面裁決提到第6被告遭警方制服時，「在6對1情況下，相信這班專業警察絕對可以徒手制服被告，不用出現流血場面。」又指警員回答關於有否使用過分武力的提問時，明顯在迴避，顯示並非一名誠實可靠的人，因此不會依賴這名警員證供。 民權觀察今日（2日）發聲明回應，認為判詞反映檢控證據薄弱，並特別關注法官質疑個別警員制服被告期間使用過度武力，要求警方嚴肅立案跟進。

2019年8月31日，港島東區發生激烈警民衝突，多處地方被人縱火。(資料圖片)

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民權觀察指出，過往警方一直迴避在反修例運動期間使用過度武力的指控，並重覆強調一直使用最低武力，惟是次法庭的判詞已引證警方應正視問題，促請警隊必須立即主動展開調查。成員王浩賢亦指出，法庭上已仔細考慮不同證供及片段，才得出有警員涉使用「過度武力」這個結論，認為涉事警員應問責，警隊必須立即主動展開調查。

不過，民建聯立法員周浩鼎則認為，「公眾對判決感到失望」，又指心判決令公眾誤解參與暴動並不需要負上任何法律責任，變相鼓勵犯法。他要求律政司盡快研究判詞，以案件呈述方式 (Case stated) 提出上訴。他又期望律政司細心研究判詞，提出恰當上訴，「彰顯法治及維護公衆安全」。