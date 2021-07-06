梁美芬「處女下海」拍微電影　促關注外太空法律真空｜政壇諸事町

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-06 19:18

經民聯立法會議員梁美芬向來有不少新搞作，過去曾推出兩首歌曲《反拉布之歌》及《點解要攬炒》，她早前拍攝微電影「處女作」，並將於今日（6日）面世。 梁美芬今日與傳媒茶聚時說，微電影作品籌備了近半年，更花了近5位數購入機械人，希望喚醒政府對未來的重視，以及關注人工智能機械人權利及太空開發的重要性。

梁美芬表示，自今年1月起開始構思拍攝微電影，並邀請了曾於她議員辦事處實習的少數族裔團隊拍攝。（彭焯煒攝）

梁美芬說，2019年曾提出議員議案，促請政府追上科技發展， 全面檢討保障個人資料私隱的政策，以加強保障市民私隱，惟未得到政府重視，又批評政府過去兩年的修例工作進展緩慢，目前只打算小規模修例打擊「起底」，未有全面的時間表。

她透露，自今年1月起開始構思拍攝微電影，並邀請了曾於她議員辦事處實習的少數族裔團隊拍攝，希望配合自身法律專長，喚醒社會對科技及私隱問題的關注。

指自己容易入戲 兩三日完成拍攝

梁美芬笑言，由於自己容易入戲，只花了約2至3日就完全拍攝工作，除了微電影外，還拍攝了4集清談節目《議論芬芬》，探討太空法、資源爭奪等問題。她認為，現時在太空競賽上，外太空在法律上完全空白，坦言地球也有國際法存在，擔心日後若人類發展至外太空時，在沒有法律規管下，會對人類生存構成危機。

她又提到，自己一向熱衷觀看科幻電影，為了籌備拍攝微電影，特意閱讀了大量科幻書籍，並花了近5位數在網上訂購機械人Mini，梁美芬說，Mini是經她精心挑選下購入，「識跳舞、做掌上壓同耍太極」，亦懂得執行不同指令，希望可藉此激發同事們對科技的興趣。

梁美芬說，未來會繼續作新嘗試，亦不會放棄「歌唱事業」，但否認一系列工作與來屆立法會選舉有關，僅稱現時距離選舉仍有一段時間，毋須現時作決定。

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