華英中學重建︱梁美芬：政府不應覺得奉旨獲撥款　泛民批政治介入

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-20 19:34

創校50年的何文田名校華英中學擬原址重建校舍，惟涉及4.7億元的撥款申請觸礁。政府日前突然去信立法會工務小組委員會，撤回華英中學重建項目，指現階段未獲議員支持計劃。 教育事務委員會主席、工務小組委員會成員梁美芬表示，局方將項目提交工務小組委員會前，沒有向她游說或提供額外資料，強調她要從傳媒報道才得知局方撤回項目，「我都有點不滿」。梁美芬指，由昨晚起聯絡教育局，但至今仍未獲回覆，認為政府應交代項目為何觸礁。

梁美芬：非以政治理由考慮撥款

被問到是否與議員不滿華英中學校長曾呼籲政府擱置修訂《逃犯條例》有關，梁美芬稱並非以政治理由作考慮，而是考慮項目造價是否合理。她認為政府有責任解釋每間學校的重建準則，並非只針對華英中學，形容政府不應「奉旨」取得撥款，亦非單靠「數票」，要讓議員相信撥款合理。

梁美芬又指，有關項目在事務委員會時沒太大關注，當時已提醒政府在工務小組委員會「拉票」時，應提供更多的工程資料。工務小組委員會副主席盧偉國接受查詢時表示，得知教育事務委員會的議員對項目有意見，認為政府只是先撤回再審視情況，待問題釐清後應再上會。對於是否與華英校長早前的言論有關，他稱不清楚情況，自己沒參與相關討論。

民主黨教育政策副發言人鄒穎恒認為，政府叫停工程是主動將政治介入教育，亦是建制派向教育界報復。（民主黨提供）

泛民批政治介入教育

民主黨教育政策副發言人鄒穎恒認為，政府叫停工程是主動將政治介入教育，亦是建制派向教育界報復。她促請政府和建制派回頭是岸，盡快重新提交議程和通過撥款，讓重建工程能盡快展開。鄒穎恒強調，華英中學有50年歷史，重建校舍屬正常不過之事，若政府和建制派真心愛護莘莘學子，應向重建計劃開綠燈。