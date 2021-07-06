政府提劏房租管修例　民建聯工聯會倡租金加幅上限降至10%

撰文： 周皓宜 高諾恆 最後更新日期： 2021-07-06 18:58

政府將修訂《業主與租客（綜合）條例》，落實劏房租務管制，包括設4年租住權保障、續約租金加幅上限15%、禁止業主向租客濫收水電費等。 民建聯及工聯會歡迎有關草案，但建議制定起始租金及將續約租金加幅上限降至10%，並促盡快通過條例。 立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會主席、民建聯鄭泳舜期望條例能在今年底或明年初落實，配合港府7月推出的租金津貼，「兩頭馬車」一起進行能夠保障基層市民，使他們不用面對龐大的租金升幅。

政府擬將加租上限訂為15% 鄭泳舜：加幅太高

鄭泳舜對條例草案表示歡迎，指基層市民在近年惡劣的經濟環境下，面對租金壓力已經「透不過氣」，認為落實劏房租管，能夠處理環境衛生問題以及保障消防安全。

對政府計劃將租金加幅上限訂為15%，鄭泳舜認為加幅太高，建議下調至10%，望政府能夠積極回應，否則將考慮進行修訂。

政府考慮委託社福機構設立資訊平台

另外，鄭泳舜表示希望局方爭取起始租金，他明白局方需要收集相關數據，但期望當局能夠清楚交代所需時間及詳情。他又提到執法上政府應該「主動出擊」，不要等待投訴出現才行動。

政府表示考慮委託社福機構設立資訊平台，民建聯表示歡迎，但鄭泳舜認為政府應該要有一定程度參與，因執法工作依然需要差餉物業估價署。

麥美娟指，租住權保障只有4年，而公屋輪候時間則要5年多，未能保障租戶輪候公屋期間的租住權。（周皓宜攝）

麥美娟指方案有改善空間 如設起始租金

工聯會立法會議員麥美娟指，今次政府提出的方案仍有可完善的空間，例如沒有為租戶設起始租金，而租住權保障只有4年，公屋輪候時間則要5年多，未能保障租戶輪候公屋期間的租住權；工聯會亦建議將續約租金加幅上限降至10%。她稱，現時已有業主開始加租，希望能夠盡快通過條例，保障租戶權益。