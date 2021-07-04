社聯首定劏房租金水平　指租管起始租金「唔係做唔到，係做唔做」

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-07-04 21:35

劏房租務管制研究工作小組早前提交研究報告，稱難以訂立全港劏房起始租金水平，社聯今日(4日)公佈一項調查，發現劏房戶為改善居住環境，普遍出現越住越貴，越搬越差的狀況，並且收集約一千五百多名劏房戶租金數據，制定出起始租金估算水平，結果發現有15.8%被業主收取較估算租金高出兩成以上的金額，認為制定劏房租金機制「有難度但唔係做唔到」期望拋出數據，讓公眾討論如何加入租管條例中。

社聯今日公佈一項有關低收入劏房戶的調查結果。(莫家文攝)

成功收集逾2108名劏房戶數據

社聯去年6月1日至今年1月29日透過全港五十間社會服務單位向低收入劏房戶人士進行問卷調查，成功收集2108份問卷，受訪者以與兒童同住的家庭較多，達到69%，有17%為單人住戶。整體受訪住戶劏房租金中位數為5000元，78%受訪者正輪候公屋，當中58%已輪候四年或以上，亦有27%受訪者的同住家庭成員包括長期病患者或精神康復者。

調查又將受訪者分為有兒童同住的劏房住戶及一人住戶兩大類，以與兒童同住的受訪住戶為例，72%受訪者月入低於貧窮線以下，34%過去三年內曾搬遷至其他劏房，主要原因包括方便上學上班、養育小孩及結婚後須遷出等，不過搬遷過後，69%受訪者表示租金較之前上升，74%表示因應付搬遷開支而幾乎耗盡積蓄，甚至37%受訪者需要借錢應付搬屋開支。

至於一人住戶的情況，調查顯示有43%一人住戶租金佔收入比例達五成以上，有33%人表示為長期病患者。有46%受訪者承認以目前收入狀況來說，根本沒有任何劏房租盤的選擇。有32%過去三年內曾經搬至其他劏房單位，不過有52%表示搬後租金增加，35%居住面積減少，23%形容搬後換來更差環境。

劏房戶越住越貴 越搬越差

調查同時根據1544戶提供每月劏房租金，再按地區劃分、住戶人數、單位分間、樓宇設施及住屋種類等六項因素，釐定一個起始租金水平估算，以居住深水埗沒有任何設施的間隔的一人戶為例，估算租金為$2,691，若是一個兩大一小家庭，居住在觀塘一劏二，設有獨立廁所及窗戶的唐三樓一房單位，估算租金約為$5,360。社聯綜合分析有關一千五百多名劏房戶租金水平後，結果發現有15.8%人士被業主收取較估算租金高出兩成以上的金額，情況令人關注。

社聯業務總監黃健偉表示，鑑於低收入劏房戶負擔能力較差，導致住屋選擇有限，即使他們想改善環境，但巿場可供選擇的租盤甚少，結果造成越住越貴，越搬越差，根本沒有生活質素可言，建議當局加強支援，包括重新派發關愛基金的N無津貼，較早前施政報告提出向輪候公屋逾3年、無領取綜援的基層派發現金津貼或綜援租屋津貼的受助人數更為廣泛，達到支援低收入人士的效果更佳。

至於劏房租務管制研究工作小組今年四月提交研究報告，聲稱難以訂立起始租金，擔心引起業主與租客糾紛，黃健偉認為社聯收集一千多人的劏房租金數據，便能釐定出估算租金水平，相信政府擁有人口數據更普及，相關機制「技術上有難度，但唔係做唔到，重點係做唔做」期望拋出方案，向政府反映起始租金水平的重要性。

他又建議，應協助社福機構在劏房林立的地區設立地區劏房服務隊，加強支援及識別貧窮劏房戶，並因應劏房戶搬後耗盡積蓄的難處，考慮設立搬遷緊急基金，由服務隊負責審批，一解燃眉之急。

社聯劏房租金估算水平分析表：

基數：單位獨居深水埗，沒有任何設施及間隔的地下一劏二單位，估算租金為$2,691

1)地區因素：港島+$697 、油尖旺及九龍城+$112 、觀塘及黃大仙 +$666、荃灣葵青區+$587、新界(不包括荃青)+$220

2)住戶人數：每加一人+$435

3)劏房設施：有獨立廁所+$918、獨立或共用廚房+$158、有窗+$473、獨立或共用客廳+$575、兩房或以上+$1,131

4)單位分間情況：單位每分間多一間劏房(不適用於床位房)-$145

5)樓宇設施：有升降機每高一層樓+$31、冇升降機每高一層樓-$86

6)住屋種類：木制板間房-$92、寮屋-$620、其他單位如閣仔、床位、天台屋-$786

例子A：兩大一小家庭，居住一劏四天台屋單位，五樓無電梯，沒有間隔、有獨立廁所，沒有廚房，有窗

估算租金水平：$2,691+$112+($435X2)+$918+$473+(-$154X2)+(-$86X5)-$786=$3558

例子B：兩大一小家庭，居住觀塘唐三樓沒有電梯、沒有間隔只有一房、有獨立廁所及窗戶的一劏二劏房

估算租金水平：$2,691+$666+($435X2)+$918+$473+(-$86X3)=$5,360