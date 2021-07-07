拆局｜僱傭修例無記名極速表決　立法會罕現勞資「默契波」？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-07 21:28

立法會今日（7日）下午約4時，三讀通過《2021年僱傭（修訂）條例草案》，分10年把法定假日增加至17天，與公眾假期日數看齊。 是次表決特別之處在於，全程沒有議員提出記名表決，不須「響鐘」。在這類對社會影響較大的修例中，連記名投票都不用，過往十分少見。 有政界中人反映，今次事件某程度上是勞資雙方的一場「默契波」：商界不希望公然對這類民生福利政策投反對票，對公眾觀感不佳；勞工界亦無謂「去到咁盡」，給予對方下台階。最終無人「舉手」要求記名之下，法案在一片「和諧」氣氛中通過。

僱傭修例今日下午出乎意料地快速通過。（資料圖片／羅君豪攝）

李家超「趕急」進場動議下項議程 「顯然沒料到極速表決」

自民主派離開議會後，立法會審議法案速度大幅加快，「拉布」不再，被形容為「新香港速度」。但是日審議條例期間，約下午1時恢復二讀，約3時半獲得通過。全體委員會會議階段，只有郭偉强、黃國健、鍾國斌、邵家輝、陸頌雄5人發言，約4時進入三讀階段，再在無議員發言下，直接表決通過，沒有議員要求記名表決。

有兩名不願具名的議員向筆者直言，完全沒料到三讀通過會如此快：「舉手表決時，有幾位議員你眼望我眼，都顯得很意外。（政務司司長）李家超走入會議廳動議下一項議程時，顯得十分趕急，顯然連他都不知道會那麼快通過。」

議員：冀勞資「良性互動」成常態

一名民建聯議員提到，不確定是否有人事前刻意提出不要記名表決，但「心水清」地指出，今次「極速表決」對於勞資雙方來說，都是理想的結果：「站在商界立場，很難去支持增加假期，所以你見邵家輝、鍾國斌都要盡最後努力多發幾次言。但如果記名投票，觀感上外界很容易覺得商界不顧民生。快快手手通過了，勞資雙方各退一步，工聯會不堅持修正案（要求加快增加假期步伐），也不要求記名表決令商界尷尬；商界明知議題一定夠票通過，但既表達了自己立場，又不用記名投票，不用和勞方鬧那麼僵，也算是一種良性互動吧。」

該議員形容，這種「默契波」為勞資雙方，尤其是商界保留下台階，又讓議案更快更易通過，如日後能夠持續成為常態，對推進民生政策相當有幫助。

▼逐步增加法定假期的安排▼

立法會大會將恢復二讀及三讀《2021年僱傭（修訂）條例草案》，草案一經通過，將逐步把法定假日增加至17天，與公眾假期日數看齊。

熱血公民議員鄭松泰接受查詢時表示，由於認為劃一法定假期與公眾假期沒有爭議，是社會長期共識，是以不提出記名投票。經民聯議員石禮謙表示，黨內有討論相關議題，認為逐步劃一法定假期與公眾假期訴求合理，亦可釋出打工仔放假期間的消費力，是以不在審議期間發太多次言，也不提出反對。