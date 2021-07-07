立法會｜增法定假期三讀通過　林鄭：冀盡快完成取消強積金對沖

撰文： 彭焯煒 林劍 周皓宜 羅敏妍 周禮希 最後更新日期： 2021-07-07 21:26

立法會大會今日（7日）開會，會議上有多項議程，其中廖長江及林健鋒將就廉政公署委員會報告發言，另外李家超將首次以政務司司長身份出席會議，就終審法院海外法官回應口頭質詢。 會議三讀通過《2021年僱傭（修訂）條例草案》，將逐步把法定假日增加至17天，與公眾假期日數看齊。6名建制派議員早前合共提出52項修正案，立法會主席梁君彥最終僅批出4組、共12項修正案。 會議下午進入法案審議階段，多名議員表示支持，工聯會陸頌雄批評，過去假期分為勞工假及銀行假，是歧視性的「一假兩制」。實政圓桌田北辰則指，雖然增加5日假期會為僱主帶來額外1.4%的人力成本，但認為分階段逐步增加假期，已經作出平衡。 特首林鄭月娥表示，很高興立法會今日三讀通過法案，希望再接再厲，盡快完成取消強積金對沖的法案。

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工聯會及自由黨分別提方向相反修正案

自由黨鍾國斌提出修正案，指落實的時機才是最大問題。他在修正案中表示，希望可以將條例的開始日期延遲一年落實，讓商界可以在疫情之下可以「抖下氣」，問勞工界是否完全不可以接受，希望大眾在明白經濟現況的情況下作決定。他指，增加假期問題本身不大，但提到本屆政府提出一連串涉及勞工福利的措施，包括設立男士侍產假、延長法定產假等，增加商界成本，最終或會轉嫁消費者身上。

黃國健冀加快增假期速度 鍾國斌稱措施增商界成本

工聯會陸頌雄指，聽到不少商界發言表示擔心成本增加，但講不出成本增加多少，甚至有身為老闆的議員表示成本不會增加太多，故他呼籲議員支持黃國健及郭偉强提出的修正案，後者對僱主的考慮更多。

工聯會黃國健說，社會上不少從事體力勞動的「藍領」是放取「勞工假」，較「白領」的公眾假期少，他批評在社會進步下，勞工權益沒有與日俱增並不公平。黃國健認為，政府要用近10年時間才增加5日假期，做法太慢，所以提出修正案希望加快速度。

不少藍領打工仔均放「勞工假」，立法會三讀通過，未來幾年將分階段增加法定假期，最終與銀行假看齊。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光反對三名議員分別提出的全部修正案。他解釋，工聯會的修正壓縮新增的生效日期，在3年內增加4日假期，與政府考慮到的假期，強調政府方案平均、有序地每兩年增加一日假日，中小微企及家庭都需要被顧及。他對於自由黨減慢實行的方案亦表示不可接受，強調令過程失衡。他指，如果任何修正案獲通過，自己將逼於無奈，押後草案再作處理。

工聯會及鍾國斌提出的修正案均未獲通過。

新增假期將由2022年起分階段實施，每兩年加入1日假期，最終與公眾假期看齊。根據文件，2022年將加入佛誕（農曆四月初八），2024年加入聖誕前後第一個周日，2026年加入復活節星期一，2028年加入耶穌受難節，2030年加入耶穌受難節翌日（見下圖）。

立法會大會將恢復二讀及三讀《2021年僱傭（修訂）條例草案》，草案一經通過，將逐步把法定假日增加至17天，與公眾假期日數看齊。

林鄭感謝立法會通過議案 冀盡快完成取消強積金對沖

特首林鄭月娥晚上表示，很高興立法會今日三讀通過法案，讓這個纏擾勞工界很多年的議題得到解决，令超過100萬的基層僱員可以受惠。她感謝立法會不同背景的議員再次發揮求同存異的精神，亦對勞工界和商界的互諒互讓表示讚賞。

林鄭表示，留意到坊間已開始出現「盤點」我參選時的各項政策承諾，指勞工權益方面，由於當時深知勞資雙方往往難以達成共識，因此競選政綱中不敢輕易作出承諾。然而，她任內將有薪法定產假由10月增至14周，加上今次劃一法定假期與公眾假期，「實在令人欣慰」。她感謝勞工及福利局以及勞工處的同事，並希望再接再厲，盡快完成取消強積金對沖的法案，「落實這個我在競選時的承諾」。

羅致光：料超過100萬打工仔受惠

勞工及福利局局羅致光會後表示，高興看到條例草案三讀通過，條例提供清晰的路線圖和時間表，每兩年增加1日法定假期，逐步增加至17日，將勞工假期與公眾假期看齊，預料超過100萬名打工仔受惠。

羅致光又指，感謝議員、社會和商界對逐步改善勞工假工作的支持，他稱明白有人希望能加快步伐，惟認為要給時間予中小微企適應有關改變，強調勞工假期看齊問題在社會和勞工界已存在多時，相信現時已打破十多年的僵局，今日可以畫上句號。

羅致光稱明白有人希望能加快步伐，惟認為要給時間予中小微企適應有關改變。（羅家晴攝）

麥美娟冀有能力僱主盡快安排增加假期

工聯會立法會議員麥美娟見記者時形容心情復雜，一方面是因為今日能夠通過《2021年僱傭(修訂)條例草案》，令勞工假與公眾假看齊；另一方面是過程相當緩慢，需到2030年才能增加至17日假期，對此感到失望。麥美娟呼籲，有能力的僱主可為僱員盡快安排，使他們能盡快享有新增的假期。

工聯會陸頌雄表示，勞工界對修例的心情複雜，一方面打工仔可享多五天假期，另一方面是時間表太長，反映政府在整個修例過程中無盡力游說商界。郭偉強稱，政府強調原議案能平衡各方面利益，但認為此方案根本不平衡，更需要十年時間才完全落實，形容此刻心情如吃苦澀的朱古力。他又指，對於其提出的修正案未能獲足夠支持感失望，希望有能力的僱員不用等待法例落實，可先提供17日假期予員工。