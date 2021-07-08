美國延長制裁中港官員　譚耀宗斥荒謬　劉兆佳：原以為會擴大制裁

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-08 16:11

美國總統拜登當地時間昨日（7月7日）宣布，延長前總統特朗普政府針對香港問題的制裁措施。白宮表示，特朗普去年7月簽署的行政命令中，針對香港局勢宣布的國家緊急狀態，會在本月14日後繼續生效。 有份被制裁的全國人大常委譚耀宗批評，此舉干預中國內政，完全荒謬、無根據，但坦言對拜登政府向來沒有期望。

▼部份被制裁人士▼

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美國政府去年8月根據特朗普簽署的行政命令，因應香港實施港區國安法等，制裁多名港府官員，包括林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、時任保安局局長李家超、特首辦主任陳國基等；中方官員包括港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦副主任張曉明、駐港國安公署署長鄭雁雄等。

去年11月，美國再把名單擴大，包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、國安處高級警司李桂華等。今年1月特朗普落任前夕，再擴大制裁名單至譚耀宗及暫被停職的警務處國安處長蔡展鵬等人。

港區國安法去年6月30日在港實施。（資料圖片）

動用《反制裁法》？ 譚耀宗：中央自有安排

譚耀宗接受《香港01》查詢時表示，一直以來都認為美國的「所謂制裁行動完全荒謬、無根據」，中央已多次重申香港事務是中國內政，與美國沒有關係，不應該橫加干涉。他亦表示，對拜登政府從來沒有甚麼期望，照樣會延續前總統特朗普的政策，不會輕易放棄利用香港議題攻擊中國，但認為此舉只會適得其反，亦呼籲美國作任何行動前，應從中美關係的角度出發。

至於中央是否應動用《反外國制裁法》回應、特區政府又是否應跟上，譚耀宗表示中央和特區政府自有安排，不需在此時多加評論。

今年6月，全國人大常委會表決通過的《反外國制裁法》，共有16項條文，指外國國家以各種藉口或依據本國法律，遏制、打壓中國，對中國公民、組織採取歧視性限制措施，干涉中國內政，中國就有權採取相應反制措施。

劉兆佳：美方「行動與言論未有相配合」

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，觀乎今次美國的行動，只是延續舊有的制裁，沒有擴大行動，而中央過往已經反制美方的制裁，因此相信中央政府也未必會再作實質行動，會傾向謀定而後動。

他又提到，近期香港發生多宗政治事件，例如壹傳媒創辦人黎智英資產被凍結、《蘋果日報》停刊等，美國的批評力度都相當大，原以為美國會繼續擴大制裁「以表達對反中亂港勢力的支持」，但最後沒有，反映美方行動與言論沒有相配合，這反而令人感奇怪，「當然站在中央立場，一定不會滿意，認為這些制裁從來不應存在。」