美國制裁｜拜登延長制裁林鄭、鄧炳強等高官措施　繼續實施1年

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針對港區國安法實施，美國政府去年8月宣布制裁10多名中港官員，包括特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧、新任保安局局長鄧炳強等人。

美國總統拜登（Joe Biden）7月7日宣布，延長特朗普（Donald Trump）政府針對香港問題的制裁措施。白宮表示，特朗普去年7月簽署的行政命令中，針對香港局勢宣布的國家緊急狀態，會在本月14日後繼續生效。

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美國政府去年8月根據特朗普簽署的行政命令，因應香港實施港區國安法等，制裁多名港府官員，包括林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、時任保安局局長李家超、特首辦主任陳國基等；中方官員包括夏寶龍、駱惠寧、港澳辦副主任張曉明、駐港國安公署署長鄭雁雄等。去年11月，美國再把名單擴大，包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、暫被停職的國安處長蔡展鵬、國安處高級警司李桂華等。

根據白宮官網發布消息，拜登在《與香港有關國家緊急狀態繼續實施的通知》中稱，2020年7月14日，特朗普通過第13936號行政命令，根據《國家緊急狀態法》宣布國家進入緊急狀態，以應對香港局勢對美國國家安全、外交政策及經濟所構成的不尋常及特別的威脅。

通知指關於香港情況，包括中國最近採取的「從根本上破壞香港自治」的行動，繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成「不尋常和特別的威脅」（unusual and extraordinary threat），因此2020年7月14日宣布的國家緊急狀態，必須持續到2021年7月14日以後，未來一年繼續執行有關命令。

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