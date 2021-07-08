立法會通過把握雙循環議案　何君堯再倡強制打疫苗：唔做就罰款

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-08 13:33

立法會今天（8日）續會，討論由建制派「班長」廖長江提出的「積極把握國家『雙循環』新發展格局，振興疫後經濟」議員議案。 建制派立法會議員何君堯發言時稱，本港在抗疫工作上應「只爭朝夕」，政府須做好4項工作，包括強制市民接種新冠疫苗，「唔做（不打針）就打籮柚，罰款，拉人兼封艇都要做。」

何君堯稱抗疫是戰爭 不能談保障人權

何君堯稱，今年是「十四五」規劃的開局之年，香港不能蹉跎歲月，否則與其他地區比較下，便會相形見絀、「變咗蠢材」。他指若香港無法抗疫，雙循環亦與香港無關，又認為中國在抗疫上「一蹴到位」，香港需學習。

何君堯認為，本港在抗疫工作上應只爭朝夕，認為政府須做好4項工作，包括強制市民接種新冠疫苗，「唔做（不打針）就打籮柚，罰款，拉人兼封艇都要做。」又認為接種疫苗是社會公共利益，也是一場戰爭，就好像打仗徵兵一樣，若不強制徵兵，不會有人願當兵，強調抗疫是保障人命，不能再談保障人權。

他又稱，除了抗疫外，「港獨」也要清零，剷走所有「恐怖分子」土壤，包括大學學生組織、評議會，若港府做不到，「就要搵國安公署幫手」。



旅遊界姚思榮指，內地旅遊業界正穩定地復甦，他以「五一」為例，內地共有2.3億人次在國內出遊，經濟總額達1,100億人民幣，佔疫情爆發前的總額百分之77；至於澳門，在1至5月期間共有340萬內地客入境，比較下香港相形見絀。他指旅遊業在籪港目前是最困難、最難復甦，作為香港支柱產業，只有通關才有望復甦，促政府盡快與澳門、內地商討一套適應疫後新常態下的通關機制。

邱騰華：中國是全球經濟復甦火車頭

行政會議成員、經民聯林健鋒藉發言「賣廣告」，籲市民盡快注種疫苗，向七成群體免疫進發，指總商會正為疫苗接種者舉辦大抽獎，送出總額達3,400萬的獎品，市民可到總商會網站登記，「若希望成為幸運兒，就不要猶豫」。

商務及經濟發展局局長邱騰華發言時指，縱然疫情對全球經濟造成沉重打擊，當中沒有一個國家能免受疫情衝擊，但內地的防疫抗疫工作適切有效，成績斐然；去年內地是全球極少數能保持正增長的經濟體，從全球經濟發展的格局來看，中國就是「火車頭」，是經濟復甦動力的主要來源，認為在全球面對後疫情嚴峻經濟挑戰，以及保護主義復辟下，香港必須把握國家雙循環帶來的機遇。

議案最後在不記名表決下獲通過。