港府高官被美制裁仕途迥異　李家超鄧炳強升官　警隊一高層獨憔悴

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-07-08 17:18

針對《港區國安法》實施，美國政府去年8月宣布制裁10多名中港官員，包括特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧、新任保安局局長鄧炳強等人。美國總統拜登（Joe Biden）宣布，延長特朗普（Donald Trump）政府針對香港問題的制裁措施，本月14日後繼續生效，換言之，針對官員的制裁仍然有效。 去年多名港府高層被制裁後，眾人除批評美國粗暴干預香港事務，亦稱因維護國家安全而受制裁是「榮幸」。事實上，部分港府官員被制裁後反而「步步高陞」，李家超由保安局局長，搖身一變成為政務司長，最近更獲委以重任，擔任候選人資格審查委員會主席，負責審查特首、選委會和立法會候選人的資格，掌控參選人入閘工作。 前警務處處長鄧炳強亦更上一層樓，由「一哥」晉升為保安局局長。不過，曾視為未來「一哥」大熱的警務處國安處長蔡展鵬，涉光顧無牌按摩店遭停職調查，令其仕途添上陰霾。

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美國政府去年8月根據特朗普簽署的行政命令，因應香港實施港區國安法等，制裁多名港府官員，包括林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、時任保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、特首辦主任陳國基等；中方官員包括夏寶龍、駱惠寧、港澳辦副主任張曉明、駐港國安公署署長鄭雁雄等。

去年11月，美國再把名單擴大，包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、國安處高級警司李桂華等。今年1月特朗普落任前夕，再擴大制裁名單至全國人大常委譚耀宗、警務處國安處長蔡展鵬等人。

被美國制裁的港府官員最新情況。（01製圖）

李家超扶搖直上 成港府「第二把手」

多名港府官員被制裁後更上一層樓，其中逃犯修例主事官員李家超，上月底獲國務院任命為政務司司長，是首名警察系統出身的「二把手」。李家超上任不足一星期，已經因為特首林鄭月娥上京，而署任行政長官，並首次主持七一回歸升旗禮及酒會。



至本周初，李家超獲委任成為首任候選人資格審查委員會主席，掌控各級選舉的參選人入閘及把關工作。

李家超作風強硬，過往不時在立法會與民主派針鋒相對，雖然在反修例風波期間，李家超被指需為事件問責，但其後政局巨變，近年隨《港區國安法》實施、《蘋果日報》停刊等，為李家超提供「立功」機會。去年李家超被美國制裁，他當時指美國本身有大量維護國家安全的法律，卻拿香港國安法為藉口，充分反映美國的雙重標準和虛偽，強調維護國家安全是天公地義的事。

鄧炳強提早離開警隊，出任保安局局長。（資料圖片/鄭子峰攝）

鄧炳強晉升保安局局長 有力再上

同為警隊出身的鄧炳強，一向獲中央賞識，「一哥」任期原本至明年，但提早一年加入問責團隊。2019年，鄧炳強接替盧偉聰擔任警務處處長，領導警隊處理社會事件，作風勇悍獲同袍支持。直至去年8月，鄧炳強被美國財政部制裁，不能獲得美國銀行及公司的服務。政圈熱議，鄧炳強擔任保安局局長是「熱身」，未來有機會再上層樓，問鼎政務司長甚至特首。

鄧炳強剛上任保安局局長後，即表示會認真嚴肅預備《基本法》23條立法工作，強調雖然本年度未有足夠時間完成，但「香港必須做、要盡快做」。他亦是候選人資格審查委員會官方成員。

蔡展鵬涉光顧無牌按摩店 料未能留任現有崗位

不過，同被制裁的警務處國安處長蔡展鵬，仕途未如兩人順利。蔡展鵬加入警隊已25年，主要負責保安情報和行動工作，在2017年中晉升為總警司，短短3年已擢升為警務處高級助理處長，執掌國家安全處，一度被視為「隔代一哥」大熱。不過蔡展鵬今年5月被揭光顧無牌按摩店，遇上警方查牌，其後需休假接受調查，料不會留任現有崗位。

此外，現任律政司司長鄭若驊去年8月同被列入制裁名單內，她曾指與全國人民的安全和國家利益發展相比，其個人利益是微不足道。今年7月1日，鄭若驊獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，政府讚揚她盡心為政府及市民服務，為政府提供周全的法律意見，同時致力維護法治，確保司法公義及守護公眾利益。