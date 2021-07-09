區議會「大辭職日」　沙田屯門深水埗遞信最多　有一區勢力變拉鋸

撰文： 周禮希 鄭寶生 最後更新日期： 2021-07-09 02:04

區議員宣誓傳即將舉行，政圈近日傳出不符宣誓資格勢被DQ的區議員多達200多人，而被DQ者更將被追討薪津，多區區議員近日首先自行辭職，昨日（8日）更成辭職高峰。《香港01》盤點十八區區議會後，發現沙田、屯門、深水埗三區的離識情況尤其嚴重，分別至少有12、11及8名區議員表明辭職。 另外，據了解原來有19名區議員的民協，目前有14名區議員已決定或已經去信辭職，而該黨區議員主要分布於深水埗、屯門，換言之此兩區無論如何都會是重災區。 不過辭職區議員雖多，民主派在17個區議會佔多數的優勢暫時並未因此動搖，最接近扭轉局勢的九龍城區議會，暫仍以泛民多一席的差距，保住多數。

多名議員辭職後，九龍城區議會泛民與建制派勢均力敵。（資料圖片／李澤彤攝）

離職潮過後泛民人數仍佔優 DQ過後勢難料

截至今日（7月9日）零時零分，有兩區公開辭職的區議員達雙位數，分別是12人的沙田和11人的屯門。然而，由於沙田區只有兩名建制派區議員，屯門亦只有4名建制派，泛民大辭職後議會形勢未變，仍然是泛民佔優勢。

至於最勢均力敵的區議會，就要數到九龍城，在3人辭職後，泛民與建制的比例為11人對10人，泛民以1人之差仍佔多數。觀塘區議會方面，雖然本身有12名建制派議員，但由於泛民多達20人，縱使有5人辭職，建制派仍未能反轉整體形勢。

不過以上分析，只限於目前計及主動辭職區議員的人數，當餘下區議員正式宣誓並一旦被DQ後，情勢有可能迎來大逆轉。

多名議員辭職後，九龍城區議會泛民與建制派勢均力敵。（資料圖片／李澤彤攝）

屯門區議會首先現大批離職潮

前天起，屯門區議會原主席、民主黨陳樹英首先拉隊辭職，該黨區議員黃麗嫦、盧俊宇、黎駿穎、何杏梅亦相繼宣布辭職，而該區其他民主派人士亦有不少於昨日宣布辭職，例如前民主黨朱順雅、教師羅佩麗、與及何國豪、林明恩、林健翔、甄霈霖。

隨後，各個區議會都有人陸續辭職，據了解，主要是因為區議員之間亦流傳被DQ者將被追討薪津的說法，令不少區議員擔心，一旦被追數或要償還大筆已經使用的薪津，生計難保，故只好忍痛遞信離職。

「最溫和民主派」民協 多達14人辭職

據了解，本來份屬民主派之中「最溫和政黨」專注地區民生工作的民協，亦有多達14名區議員決定辭職。有知情人士嘆道，考慮到近日流傳的4條政治紅線，不少成員都決定辭職，但民協日後的處境，將有如滅黨。

大批區議員辭職不影響召開會議

大批區議員辭職之後，餘下仍在位的區議員又是否足夠法定人數召開會議？其實《區議會條例》第70題早已訂明，區議會會議的法定人數，「為不少於當其時擔任該區議會議員的人數的二分之一。」換言之，即使某區區議會只餘下4名議員，只要有兩人出席，仍可照常召開會議。

而同樣的規定亦與基本法對立法會法定人數的要求相同。《基本法》第七十五條及《立法會議事規則》均訂明，立法會的會議法定人數為不少於全體議員的二分之一。