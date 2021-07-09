澳門通關又改口？　衛生局：暫無多少日沒個案即可便利通關的準則

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-09 13:08

本港已有超過30日沒有出現本地確診個案，早前澳門當局仍表示，港澳之間要實施便利通關的條件，當局在6月份時是稱須本港連續28天無本地感染個案。及後至7月1日的疫情記者會上，澳門政府又稱如香港未有再出現源頭不明個案，確診病例只屬輸入相關個案或源頭明確個案，亦未有引起社區傳播，可於這些個案「清零」後14日，實施港澳通關，至昨天當局再次「改口風」。

澳門應變協調中心昨日（8日）宣佈，粵澳通關明日凌晨零時起恢復核檢結果七天有效，不論通關人士是否已接種新冠疫苗，至於港澳便利通關何時實施，衛生局指仍要觀察，暫無多少日沒有個案即可便利通關的準則。

澳門應變協調中心昨日（8日）宣佈，港澳便利通關何時實施，衛生局指仍要觀察，暫無多少日沒有個案即可便利通關的準則。（資料圖片）

澳門應變協調中心近日就與香港通關的日期及規定上「改口風」，澳門當局昨日（8日）宣佈，粵澳通關明日凌晨零時起恢復核檢結果七天有效，不論通關人士是否已接種新冠疫苗，至於港澳便利通關何時實施，衛生局指仍要觀察，暫無多少日沒有個案即可便利通關的準則。

關於港澳便利通關時間，澳門山頂醫院醫務主任戴華浩表示，鑒於香港出現檢疫酒店工作人員感染個案，且有港人抵達外地後確診，疫情不斷變化，很難由始至終用同一標準來衡量兩地便利通關安排。但指澳門因應疫情變化調整，在通關措施上，需與內地及香港溝通，短期內仍要觀察香港情況，難以用多少日無個案作爲調整通關措施的準則。

▼第四輪指定檢疫酒店名單（有效期至8月31日）▼

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澳門傳染病防制暨疾病監察部協調員梁亦好則說，目前澳門把香港列為中低風險地區，港澳放寬仍待觀察。此外，內地大部分地方長時間沒有確診個案，故大部分列為低風險地區，偶爾將內地出現本地個案的城市列爲中風險地區。現時來自中低風險、中風險或高風險地區的旅客，根據防疫措施採取不同日數的醫學觀察以至其他防疫要求，醫學觀察的日數是按照地區風險而定，一般來說從14日至28日不等。