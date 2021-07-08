楊潤雄向學校發信　點名批港大學生會向刺警疑兇致敬　須嚴辭痛斥

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-08 13:13

七一銅鑼灣刺警案發生後，多名官員連日來譴責悼念死者的行為是「美化暴力」。教育局局長楊潤雄今日向全港中小學校長及老師發信，批評疑兇涉嫌企圖謀殺後自戕，「手段泯滅人性、兇殘至極」，但事後有成年人帶同幼童到現場向疑兇獻花「悼念」，有違教養孩子應有之德；又點名指港大學生會評議會及部分學生代表，向疑兇表達感激及致敬，是非不分，須以嚴辭痛斥。

教育局局長楊潤雄今日向全港中小學校長及老師發信，批評疑兇涉嫌企圖謀殺後自戕，「手段泯滅人性、兇殘至極」，但事後有成年人帶同幼童到現場向疑兇獻花「悼念」，有違教養孩子應有之德。（資料圖片)

楊潤雄在信中續指，有多人因涉及爆炸品案而被捕，包括大學、中學職員及中學生，有人更涉嫌教唆學生從事恐怖活動，「美名」他們所謂「光城者」，實為自私地招攬他們成為「犧牲者」，將人生閱歷尚淺的年輕人推入犯法的深淵，作出違法行為。楊指，必須對罪犯及荼毒年輕人的滋事者予以強烈譴責，並採取行動保護學生。

促學校教導學生知法守規重要性

楊潤雄指，社會出現衝擊法治的問題，是罪犯及別有用心者一直透過不同渠道影響及煽惑青年人，磨蝕他們的價值觀和道德界線，令他們誤入歧途。他促學校按教育局指引、辦學團體的宗旨及使命，以及校本政策所訂校規，教曉學生知法守規的重要性，並按校本訓輔機制，採取合適的訓育輔導方法，令學生成為具品德情操及守法循規的良好公民。

楊潤雄指，教育局將於本月14日為全港中學舉辦一場名為「關顧學生、重回正軌」的分享會，解說有關制訂合適的學生支援策略及訓輔方法，目的是幫助學校籌劃預防及發展工作，又呼籲中學踴躍參加。