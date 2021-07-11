歐洲議會通過制裁港官　林鄭：曾疑惑外部勢力說法　現在深信不疑

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-11 12:11

歐洲議會近日通過制裁中港官員的無約束力動議，特首林鄭月娥今日（11日）回應指，有關行為全部是「霸權展示」，以為自己高人一等，忘記了中國已是平視世界。她指特區是依法採取行動，交法庭審判，外國政客憑甚麼要求釋放涉案在囚人士，「是否追求民主的人一定不會犯法？」 林鄭月娥表示，以往擔任政務司司長時亦對外部勢力的說法有疑惑，但現時不再以城市角度看事件，而是作為特首的視點，認為香港被利用作打擊國家的橋頭堡，「現在對此是深信不疑」。

國安法下被美國針對 形容各國商會非如此擔憂

對於國安法被外國質疑，林鄭不點名批評美國，指只是一個國家的商會很擔心國安法，亦與該國上下言論相似。她提到，法國商會新近的刊物亦提到在香港生活多好，英國商會最近有論壇談及大灣區；就算與德國總領茶聚時，對方亦沒有很焦慮，而是討論何時通關。

李家超。（資料圖片）

指李家超不用處理扶貧、青年等工作 重點維護國安

港區上月底再更換問責班子，由李家超升任政務司司長。林鄭指政治問責制出現後，特首有彈性任何時候可作出更改任命，每屆特首應時時刻刻思考，有怎樣的管治團隊更有利施政，但她不評論個別官員表現，指換班要看「天時地利人和」，強調換班是特首判斷，最終由中央政府任命。

至於為何要升任李家超，林鄭解釋，國安法實施後雖然立竿見影，但七一刺警案顯示仍有隱憂，認為國安法除了「拉人」，更重要是防範，包括公職人員宣誓，參與、傳媒、教育等，故她需要很有能力統籌，亦熟悉保安系統、國安工作的人幫忙。林鄭透露，已向李家超明言不期望他處理扶貧、青年及少數族裔等工作，「但你一定要做好維護國家安全，特別是防範方面的工作」。

林鄭月娥出席電台節目。（商台圖片）

至於社會撕裂下要如何復和，林鄭稱不是她一人能做的工作，會鼓勵官員以更謙卑的態度聽意見，又說近日有一、兩位立法會法案委員會主席都表示，欣賞政府有聽取議員意見作修訂，期望港府未來繼續做實事。