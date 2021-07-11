徐英偉吳秋北穿中式長衫現身　吳：應以中華民族偉大復興為已任

撰文： 高諾恆 最後更新日期： 2021-07-11 15:36

民政事務局局長徐英偉、工聯會會長吳秋北今天（11日）參加慶祝共產黨建黨100周年活動，二人穿上中式長衫現身。吳秋北表示，今年中共建黨百年，形容是「承接百年、開啟百年」的偉大年份，認為青年應以實現中華民族的偉大復興為已任。

徐英偉冀答問比賽增港人國民意識

身兼港區全國人大代表的吳秋北出席「知史愛國，明史愛家」中國近代歷史問答比賽頒獎禮及匯演，他在致辭提到，2021年是中國共產黨建黨100周年，是「承接百年，開啟百年」的偉大年份。他提及，國家主席習近平於「七一」慶典上提到以中華民族偉大復興為百年目標，指出新時代青年應以此己任。

他表示青年通過學習中國歷史，增加青年對國家的信任和凝聚力量，強調工聯會將極力支持青年工作，培養青年全面了解國家發展，加強青年國民意識。

徐英偉致辭時表示，中央在港貫徹落實「一國兩制」，於一年之內成功通過《港區國安法》、完善選舉制度，落實「愛國者治港」，幫助香港恢復和平和穩定。他認為近代歷史問答比賽，可以增強港人對國家、民族和社會的認識、認同和歸屬感。他呼籲市民盡快接種疫苗，希望市民盡快恢復正常生活。

徐英偉致辭時指，中央堅持在港落實一國兩制，於一年之內成功通過港區國安法，並完善了選舉制度，落實「愛國者治港」，幫助香港恢復和平和穩定。（李澤彤攝）

適逢共產黨建立一百週年，龍騰志青、尖沙咀街坊福利會合辦名為「知史愛國，明史愛家」的系列活動，其中於今天舉辦中國近代歷史問答比賽頒獎禮、文藝匯演及電影欣賞。吳秋北、徐英偉中式長衫出席，有小朋友穿起紅軍服一同上台。