支聯會連番捲政治風眼　兩年被拒辦六四集會　駱惠寧批成香港大敵

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-10 17:51

支聯會今日（10日）宣布，現屆常委數目將減少一半至7人，秘書蔡耀昌、麥海華等7人辭任常委，仍留任的包括正在還柙的主席李卓人及副主席何俊仁和鄒幸彤，並將於7月底全面遣散所有職員。但支聯會強調，不管面對任何困難與挑戰，將繼續咬緊牙關「一步一腳印」走下去。 自從《港區國安法》去年立法後，支聯會的去留成為政圈關注點，該會已連續兩年申辦六四集會被禁，近月更捲入政治風眼，自今年4月開始，相繼有不同成員、團體宣布退出，面對的困境可謂一浪接一浪。

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去年六四事件31周年，支聯會一如往年向警方申請6月4日於維園舉行燭光晚會，但警方以疫情為由拒批，是歷年來首次。李卓人等人六四當日如常進入維園集會，同時不少市民均到達維園，以數人一組的方式悼念六四死難者。

惜未夠一周，李卓人、何俊仁及蔡耀昌，以及《蘋果日報》創辦人黎智英被控於六四當日涉嫌煽惑他人參與未經批准集結，鄒幸彤、常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，以及工黨郭永健和社會民主連線陳皓桓亦被檢控，指涉嫌煽惑他人參與未經批准集結。

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍及後撰文，指支聯會涉嫌「雙違法」，同時違反本地法律和國安法。他形容，支聯會是「西方顏色革命和民主全球化議程的一部分，長期得到中國海外民運組織以及外部反華勢力的資助和支持」，又指支聯會五大綱領「釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」，顯示支聯會是「政治顛覆性組織」；籌辦「六四記憶人權博物館」，則是「在香港及國際社會傳播不實及具煽動性的歷史信息，煽動對中央政府的仇恨情緒」，觸犯國安法。

被學者指違法 去年底換屆已減少常委數目

時任保安局局長李家超當時表示，所有香港人、組織及團體均受本地法律規管，執法部門會視乎該組織有否違法行為，若有足夠證據會檢控。

支聯會去年12月改選領導層，新一屆常委會由20人減至14人，李卓人當時表示，減少常委人數旨在精簡架構，提高支聯會決策效率，同時考慮到在《國安法》下擔任常委的風險增加，倘若支聯會出現問題，也有人可以站出來承擔常委工作。

農曆新年攤位被指展示與鮮花無關橫幅而解約

在今年農曆新年，支聯會在維園年宵的濕貨攤位，被食環署指違反使用協議，展示與鮮花無關橫幅，決定與支聯會終止租約。全國政協副主席、前特首梁振英指，過去兩年有一些人勾結外部勢力，圖謀中國變天變色，不斷衝擊中國的主權、安全和發展利益，現時情況是在政治鬥爭中的「輸凸」。

原本由逾200個會員團體組成的支聯會，自4月起更出現退會潮，包括民協、街工、公民黨陳琬琛議辦、黎志強議辦等。直至近月再有多人退出，包括正因民主派35+初選案被還柙的前區議員范國威、元朗區議會副主席麥業成等。

全國僑聯副主席盧文端兩度撰文指，支聯會組織要求「結束一黨專政」的反共活動，屬於危害國家安全的違法行為，不僅違反國家《憲法》，而且直接觸犯國安法有關「顛覆國家政權罪」的法律規定。（資料圖片）

被指組織「反共活動」違反憲法及國安法

更甚的是，全國僑聯副主席盧文端其後兩度撰文指，支聯會組織要求「結束一黨專政」的反共活動，屬於危害國家安全的違法行為，不僅違反國家《憲法》，而且直接觸犯國安法有關「顛覆國家政權罪」的法律規定。

盧文端指，泛民從政者須與支聯會切割，不僅不可參加支聯會反共活動，而且那些已經加入支聯會的泛民成員，也應盡快退出，否則資格審查委員會必須依法辦事，取消其參選資格。他又稱，就算支聯會刪去「結束一黨專政」的綱領口號，亦不可能改變支聯會「顛覆組織」的性質，《國安法》的環境也不允許「保存支聯會」。

盧文端認為支聯會只有兩個選擇：解散或被取締，認為現時執法機構取態是對支聯會「既往不咎」，「如果支聯會自行解散，支聯會內的泛民人士相信會『平安無事』。」

駱惠寧：叫囂「結束一黨專政」毀壞「一國兩制」根基

中聯辦主任駱惠寧其後於「中國共產黨與一國兩制」主題論壇上更表示，中國共產黨開創、發展及捍衛「一國兩制」事業，強調共產黨是《憲法》規定的中國特色社會主義領導者，叫囂「結束一黨專政」，否定黨對「一國兩制」事業領導的人，是毀壞「一國兩制」制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。

及至今日，支聯會宣布現屆常委數目將減至7人，並將於7月底全面遣散所有職員。但支聯會仍強調，不管面對任何困難與挑戰，將繼續咬緊牙關「一步一腳印」走下去。