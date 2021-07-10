支聯會宣布常委人數減半　7人辭任包括蔡耀昌　月底遣散所有職員

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-10 15:26

在《港區國安法》下，支聯會近月捲入政治風眼，連續兩年申辦六四集會被禁，其五大綱領之一的「結束一黨專政」，早前更被中聯辦主任駱惠寧形容為香港繁榮穩定的「真正大敵」。自今年4月開始，支聯會相繼有不同成員、團體宣布退出。 支聯會今日宣布，蔡耀昌、麥海華等7人辭任支聯會常委，現屆支聯會常委數目將減少一半至7人，仍留任的包括主席李卓人及副主席何俊仁和鄒幸彤，並將於7月底全面遣散所有職員。支聯會強調不管面對任何困難與挑戰，支聯會將繼續咬緊牙關、「一步一腳印」地走下去。 蔡耀昌回覆《香港01》查詢時表示，過去一年政治情況漸趨惡劣，支聯會屢受打壓，會內一直有討論未來路向，因應當前形勢，支聯會需要不時作出調整。他坦言，遣散所有職員後，支聯會運作上有困難，但仍有常委和義工可協助舉辦活動，例如下周二劉曉波離世四周年，支聯會仍會舉辧悼念活動。

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支聯會表示，過去一年香港政治環境急劇轉壞，作為香港民間社會一部分，會方近月尤其受到愈發愈激烈和明顯的政治打壓。支聯會表示，一直堅持基本原則與信念，並不時評估政治形勢變化作出應對，最近支聯會常委會在多番商議後，決議作出兩方面「防風」措施。

第一，策略性減少常委數目：現屆支聯會常委已由歷屆20名減至14名，面對當前愈趨嚴峻的政治法律風險，支聯會常委會決定再策略性減少常委數目。近日，現屆常委中先後有7人表示辭任支聯會常委職務，包括蔡耀昌、麥海華、盧偉明、黃志強、倫智偉、梁國華和趙恩來；以上7人請辭後，現屆支聯會常委數目將減少一半，而仍留任的7名常委包括現時正失去人身自由的主席李卓人及副主席何俊仁和鄒幸彤。

第二，遣散所有支聯會職員：因應政治與法律風險的增加，支聯會常委會認為應盡力保障職員的安全，因此，支聯會將於7月底全面遣散所有職員，並以優於勞工法例標準向同事作出補償。

支聯會承認，因應常委人數大幅減少、所有職員被遣散，再加上近月有小部分成員團體退出，對於日後工作的推展與組織運作確有所影響，希望各方面能夠理解與體諒；但強調不管面對任何困難與挑戰，支聯會將繼續咬緊牙關、「一步一腳印」地走下去。