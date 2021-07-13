林鄭月娥：區議員自行辭職不能控制　影響運作非考慮因素

政府月內安排區議員宣誓，有傳政府訂下四條DQ「紅線」，包括曾以辦事處設初選票站、簽署墨落無悔聲明等，遭DQ者將被追討上任以來的薪津，觸發逾150名區議員辭職。特首林鄭月娥今天（13日）出席行政會議前表示，公職人員宣誓修例5月通過後，需研究如何執行，又指區議員自行辭職不能控制，強調宣誓修例不是形同虛設，而影響區會運作非考慮因素。

至於3名高官違反限聚令，林鄭月娥指，3人已交定額罰款，已完成法律責任，不會有其他跟進或檢控，亦不需要向公務員事務局申報。她指，自己是3人不同層次的上司，認為不涉及其他違規行為，亦非明知故犯，又形容3人已付出「法律以外的代價」，連日被傳媒批評，重申希望事件告一段落。



▼高官違限聚令飯局時序▼



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【10:30】被問到為何3名高官與以往其他官員捲入款待風波的處理方法不一，其行為有否與「打貪」概念背道而馳，以及當日出席宴會人士是否包括中央駐港機構的人員，林鄭一律沒有回應。

至於會否為事件進行獨立或內部調查，以及3人需否問責下台，她指，若事件涉及刑事罪行，應交由司法機關判斷，而非行政機關，但強調3位官員不是警方現時進行刑事調查的對象。

對於坊間認為當日宴會過於豪華，林鄭指已跟政務司司長及保安局局長向三位官員了解事件，並指從認識3位為人及共事經驗，一致認為無須進行進一步調查。

斥港大評議會「哀悼」刺警疑兇 校監林鄭：為港大感羞恥

【10:17】有記者問到，港大學生會評議會早前通過決議，哀悼7.1刺警案疑兇，其後認錯道歉，按照林鄭對3名官員出席飯局的邏輯，會否讓事件「告一段落」。

本身是港大校監的林鄭批評，港大學生會評議會竟然可就一件「冷血事件」作聲明，哀悼疑兇，將「暴徒」說成「為香港犧牲」，令人非常髮指，她作為校監、特首、香港市民也感到「非常憤怒」，認為評議會應感到羞愧。她指，儘管涉事者已致歉，認為大學當局應繼續採取行動；至於用什麼方法，應交回大學當局決定，如果警方覺得有跟進空間亦可跟進，自己不會介入。

【10:08】被問到3位官員出席飯局問題，林鄭指執法機關執法時一視同仁，調查一宗刑事案件期間得知有此聚會，對3位現任官員都嚴謹處理，發出定額罰款令，3人已接受罰款，承擔了法律責任，沒有其他跟進行動，正如違例泊車、亂拋垃圾，公務員如犯這些例，提交定額罰款後都沒有其他跟進，亦不需向上司申報。

林鄭指，3人已發聲明承認有疏忽、敏感度不足，致歉並表示將來會格外小心。她指，有幾位同事已了解過事件，指3人是應邀出席聚會，誤以為該處是私人地方，但原來那是持牌食肆。

她又稱，3人近一個星期在網上受到「誣蔑」、「人身攻擊」，付出法律以外的其他代價，認為事件要到此為止。

林鄭月娥。（歐嘉樂攝）

指區議員自行辭職不可控制 宣誓修例非形同虛設

【10:04】被問到區議員辭職潮，政府為何不出面澄清追薪傳聞，林鄭指近日留意到相當多現任區議員自動辭任，指他們上任前沒有進行宣誓，不等於不需要符合要求，即擁護基本法、效忠特區等。民政事務局釐清細節後，就可以執行。區議員個別見到法例通過、有法律要求後，作出個別決定，不是政府能控制，如何符合要求，自己清楚自己會否「踩界」。

她指，政府會繼續處理相關法例工作，強調法律不可「形同虛設」，需要執行，說明條例是有實質作用，而在落實時不會受到結果影響，即使有很多人被取消資格，可能影響區議會運作，也不是政府考慮因素，她最後更諷刺指，區議會過去一年半工作已受到很大衝擊，不再是過往的地區行政機構。

▼部分辭職區議員▼

