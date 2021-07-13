高官違限聚令｜田北辰：事件不可能「告一段落」　應交代更多細節

保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海，被揭發今年3月出席一場飯局時違反限聚令，事後被罰款，3人近日先後致歉，特首林鄭月娥指事件應「告一段落」。

實政圓桌立法會議員田北辰今日（13日）在港台節目中表示，此事不可能「告一段落」，因已經引起社會眾多質疑及揣測，認為政府需要交代更多細節，並借今次事件檢視公職人員申報接受款待的指引。



▼高官違限聚令飯局時序▼



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冀改善指引 日後「大家都易做」

田北辰指，「告一段落」的說法不能接受，亦不可以這樣處理，認為官員違反限聚令被罰款，觀感上自然不好看，但這個也「事小」，最嚴重問題是飯局性質、其他出席者不明不白，引起坊間眾多揣測，政府應交代更多細節。

他指，作為官員當然不可能完全不與人接觸，亦有不少人喜歡宴請紀律部隊高層進膳，但認為政府應該借今次事件，釐定更清楚的指標，列明接受多少元以上的款待需要申報、多少元以上又要能接受、什麼叫作「奢華」等等，讓「大家都易做」，不然類似爭議陸續有來。

田北辰。（資料圖片）

指機場是內地最擔心防疫缺口

另外，林鄭月娥早前表示已向中央提交報告，希望可以逐步有序恢復通關，田北辰表示據其理解，廣東省衞生當局除關注本港疫苗接種率，最重要指標是外防輸入的做法，本港機場則是內地最擔心的缺口。他指，內地對所有來自高風險地區的人士，都要求接受檢疫及要求驗抗體，但香港沒有要求抵港人士必須檢疫並接受抗體測試後才能進入社區。

他又指，新加坡放棄以「清零」為目標，港府卻繼續推進旅遊氣泡，這與中國內地的防疫邏輯有所矛盾，認為政府應即時「撲出嚟」叫停計劃。