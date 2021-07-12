高官違限聚令｜謝偉俊：一次半次不應苛刻　中國人「民以食為天」

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-12 12:55

保安局副局長區志光等三名高官，早前被揭發出席飯局違反限聚令，行政長官林鄭月娥昨（11日）指他們敏感度不足，但稱三人已經致歉，亦付出了一定代價，認為事件應告一段落。 立法會議員謝偉俊今日（12日）回應事件指，中國人社會的文化「民以食為天」，指「食」是一種溝通渠道，不時都在飯局期間加強溝通，形容三人都是很能幹、處事謹慎的官員，如果不出席晚宴可能被指不近人情，今次屬「一次半次」，不應對他們太苛刻。 廉署前總調查主任、大律師查錫我則指，官員純粹接受款待並無觸犯《防止賄賂條例》，但公務員守則列明公務員不可接受奢華或頻密款待，認為如果涉事晚宴人均消費若達3、4千元屬於奢華，公務員事務局有責任調查。

謝偉俊認為不應對有關官員過分苛刻，但認同他們都是負責國安體系的官員，市民對他們要求高，有需要更敏感及小心。（資料圖片／盧翊銘攝）

謝偉俊：與湯顯明事件性質不同

謝偉俊在港台節目《千禧年代》表示，今次事件與前廉政專員湯顯明宴請內地官員及送禮事件性質不同，三人並非主動，亦非持續，不應對有關官員過分苛刻，但認同他們都是負責國安體系的官員，市民對他們要求高，有需要更敏感及小心，希望大家向前望，不要再在誰人請客等細節糾纏。

查錫我出席同一節目時指，根據公務員守則，公務員不能接受奢華及頻密的款待，如果出席飯局的人士人均消費要3000至4000元，毋庸置疑屬於奢華，公務員事務局有責任展開調查，如果屬實就要作出適當的處分。他又認為，政府形容官員當天食的只是「普通火鍋食材」，明顯是想淡化事件，令市民反感，指公眾期望政府公平公正處理事件。

▼高官違限聚令飯局時序▼

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查錫我表示，政府有需要交代三名官員接受宴請涉及的開支，以及為何三名保安體系的官員，有需要與地產商聯繫並出席有關飯局。（資料圖片／吳倬安攝）

查錫我：保安官員為何與地產商聯繫？

查錫我認為，政府有需要交代3名官員接受宴請涉及的開支，以及為何3名保安體系的官員，有需要與地產商聯繫並出席有關飯局。

他指，事先不知道晚宴豪華並非接受奢華款待的好辯解，因為官員到達場地後從裝修輝煌、獨立房間，都不難推測該處不是平價地方。他又稱，不能理解地產商與海關、入境處及保安局哪些工作上關連，希望政府解釋。