高官違限聚令｜李家超：三官已致歉　譚耀宗指難與湯顯明案並論

撰文： 高諾恆 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-12 17:55

保安局副局長區志光及兩名紀律部隊首長，被揭發出席今年3月出席飯局違反限聚令，事後罰款及致歉，特首林鄭月娥昨稱希望事件告一段落。 政務司司長李家超今日（12日）出席活動後，再被追問日前三高官飯聚事件。他表示，官員與不同人士接觸屬正常情況，三位官員已承認有疏忽及表示有歉意，亦已承擔過失，將來會有所警惕。 全國人大常委譚耀宗則指，林鄭月娥、李家超已就事件作回應，三名官員亦已致歉，他沒有補充，希望三人汲取經驗和教訓，以後不要再出現類似情況。至於是否需要成立委員會調查事件，譚耀宗稱要尊重警方的專業判斷，又強調不能與前廉政專員湯顯明案件相提並論。

譚耀宗指特首林鄭月娥以及政務司司長李家超已作出回應、其他政府官員已作出表態，三位官員亦有致歉，他沒有補充。（余俊亮攝）

譚耀宗：希望三官汲取經驗及教訓

李家超出席活動後被追問飯聚事件，指三名官員已清晰表明有疏忽和其歉意，亦表示未來會更加謹慎和有所警惕，認為三人已經承擔責任，亦知道自己需要改善的地方。被問到三高官對出席飯局者涉及強姦案是否知情，以及會否認為三高官有做錯，李家超未有回應。

譚耀宗出席另一活動時亦被問及飯聚事件，他指林鄭月娥、李家超已作回應，其他政府官員同樣已表態，三官員已致歉，他沒有補充，希望他們汲取經驗和教訓，以後不要再出現類似情況。至於是否需要成立委員會調查事件，他表示要尊重警方專業判斷。

被問及政府為何在處理是次事件，與湯顯明事件的處理手法有別，譚耀宗重申，每件事情的背景、理由也不同，兩宗事件不能相提並論。

。李家超致辭時向義工致謝，強調政府會繼續嚴控疫情，又呼籲市民積極接種疫苗。（李澤彤攝）

「區區有愛大行動」撥千萬元 向十區基層發飯餐

香港義工聯盟社會事務基金與香港各界扶弱基金會合辦2021「區區有愛大行動」，活動啟動禮今天（12日）舉行，李家超、民政事務局局長徐英偉亦有出席，活動項目涉額達1000萬元，以基層人士和學生作為目標受惠對象，將在社會紓困、學校迎新，及抗疫三大方面，為全港十區、共一千名基層市民，提供針對性的紓困服務和援助，具體項目包括為臨時收容所及劏房戶派發每日飯餐、向八間中小學學生送贈校服，及發放抗疫物資。李家超致辭時向義工致謝，強調政府會繼續嚴控疫情，又呼籲市民積極接種疫苗。

▼高官違限聚令飯局時序▼