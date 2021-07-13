羅健熙冀守地區據點　劉慧卿憶拒入臨立會後　兩天籌30萬開辦事處

民主黨主席羅健熙日前稱，經仔細考慮後，決定辭任南區區議會主席及區議員職位。羅健熙今天（13日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問，指南區七名民主黨區議員辭職後，該黨仍在南區設兩至三個辦事處，以另一身份服務市民。

劉慧卿憶述，民主派回歸後拒入臨立會，她在「下車」後於港島區擺設街站，籌款開設地區辦事處經費，短短兩天已成功籌得30萬元。劉慧卿認為，民主黨的地區民生工作得到市民信任，相信有市民願意籌款，讓該黨的地區工作繼續下去。



羅健熙在接受劉慧卿訪問批評，政府至今仍未澄清有關傳聞，形容政府是故意為之。

羅健熙指若民主黨決定派他出選立會 「會服膺決定」

羅健熙早上在《香港電台》節目中表示，早前曾去信特首林鄭月娥，要求交代有關區議員宣誓、追討薪津的傳聞，但至今未獲回覆，為免未來工作充滿不確定而決定辭職，未來會以另一身份服務社區。羅健熙批評，政府一方面聲稱要打擊「假新聞」，但任由宣誓傳聞流傳，又不澄清傳聞，令區議員在恐懼的環境下工作。羅健熙在接受劉慧卿訪問批評，政府至今仍未澄清有關傳聞，形容政府是故意為之。

羅健熙表示，民主黨希望在辭職潮後，仍能在地區設工作據點，服務市民和街坊，該黨或可在開設辦事處的費用上，為黨友提供協助。

劉慧卿則指，民主派在1997年從臨時立法會「下車」，她帶着物資到畢打街和祟光百貨外擺設街站，短短兩天已籌得近30萬元，已有足夠經費開設辦事處，認為民主黨能得到市民支持，「因為市民係知道我哋做緊嘢。」羅健熙表示，南區七名民主黨區議員辭職後，該黨仍在南區設兩至三個辦事處，例如在利東、華富維持辦事處運作，以另一身份服務市民。

劉慧卿質疑「參選救兄弟」論：只係民主黨有人煽風出嚟

談及民主黨會否出選12月立法會選舉，羅健熙表示，民主黨將於9月會員大會決定是否派員出選，若該黨決定派他出選，他會服膺結果，強調自己不會就參選問題表態，因目前未必適合表態，他亦坦言，對民主黨能否再參選也有很大疑問。

劉慧卿提到近期不時有風聲傳出，若民主黨出選立法會，政府就會釋放獄中的民主黨友，對於這種「參選救兄弟」的傳言，她直斥：「只係民主黨有人煽風出嚟，有無人信佢呢？」羅健熙指，黨內的確有黨友以「救兄弟」作為其中論點，說服黨友支持民主派出選立法會，但這並非主流意見，又認為若中央真的因民主黨派員參選而釋放民主黨員，相信市民也會逼使民主黨就此思考。羅健熙坦言，相信中央「唔係咁小器」，不會認為民主黨不參選就是「搞對抗」，強調民主黨一直願意與政府溝通，每一屆中委會也認為與政府溝通是重要的。

▼被還押/在囚民主黨員▼



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羅健熙：符合參選法定要求

羅健熙表示，目前距離9月會員大會不是餘下很多時間，該黨會以不變應萬變，他強調自己絕對符合的參選法定要求，完全相信自己符合效忠特區、擁護《基本法》的規定，只係不知政府如何把這些「紅線」演繹。