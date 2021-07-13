區議員辭職｜5月稱健康理由辭任　前區議員何致宏證身處英國

民主派區議員近日爆發辭職潮，5月因健康理由請辭中西區區議員的何致宏，今日（13日）在Facebook上載身處英國倫敦的照片，首次證實已身處海外。

他稱，目前超過200位區議員請辭，中西區區議會只餘下兩位民主派議員，形容香港的議會政治已劃上句號，難再於體制內爭取。



何致宏在Facebook就離任區議員致歉，稱持續服藥亦令病情改善，現在他和家人的情況已較為安全。

今年4月有報道指，5名區議員已離開香港，包括何致宏、屯門區議員李家偉、西貢區議員黎銘澤等。李家偉日前承認已離開香港，正身處英國，稱因為安全考慮離港，但不會辭任區議員。

政界本月內安排區議員宣誓，涉及4類「負面清單」行為的區議員將被DQ，預計約230名區議員不符宣誓要求，政府會向他們追討上任至今的所有薪酬及津貼，每人涉逾100萬元被DQ，結果引發大批區議員辭職。

▼部分辭職區議員▼

