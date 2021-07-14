議員批美食車先導計劃失敗　邱騰華：不是政府資助就會商業成功

政府在4年多前推出美食車先導計劃，惟不少經營者都「損手離場」，但亦有成功者賺夠本錢開店經營。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（14日）在立法會回應有關跟進工作的提問指，美食車生意有好有壞，有部份已停運，但亦有部份仍有運作，當局正從不同角度審視先導計劃未來的方向。

他又表示，理解市民希望政府支持的業界成功，但強調不會凡是政府資助的項目都會在商業上取得成功。他強調政府出了不少力盡量配合業界需要，而在其他初創企業近年的投放，亦有不少做出成績，例如創科界培養了11隻「獨角獸」企業。



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謝偉俊：經營者反映政府規限過多、欠缺支援

謝偉俊在口頭質詢指，多位美食車經營者反映政府對營運規限過多，欠缺支援，令他們長期艱苦經營，問政府有否檢討美食車計劃失敗原因和汲取教訓；會否檢討政府扶持新興產業的形式等。

邱騰華回應提問指，美食車先導計劃是旅遊推廣項目及先導計劃，屬商業經營項目，指商經局一直為他們提供支援、彈性，例如引入新的8個經營地點，以不同方式、時段對調地點，協助營運者參與不同的公眾活動，減輕租金負擔、因應社會事件及疫情亦有推出豁免牌費等措施。

邱騰華回應指，明白市民希望政府支持業界會成功，但強調不是政府資助的項目都會在商業上取得成功。他強調政府「出了不少力」盡量配合業界需要，而在初創企業近年投放，不少做出成績。他提到，本港創科產業近年發展蓬勃，已有11家「獨角獸」公司，政府亦推出了很多支持科創企業的政策措施。

本港有11家「獨角獸」 薛：類似公司還有3千多家

謝偉俊表示，香港大學牽頭的噴鼻式新冠疫苗研發計劃獲政府撥款2,000萬元，但該金額與外國對其大學科研疫苗的撥款比較「少得可憐」，問政府會否投資具潛力科研項目。創新及科技局局長薜永恒表示，政府近年力推創新不少初見成效，11家「獨角獸」公司的業務包括金融科技、人工智能、物流運輸，如商湯科技就是來自香港，Gogovan及La La Move，Klook旅遊平台都是成功的例子，而科學園、數碼港等已有3,000多家類似企業。

飲食界張宇人指如果能安排美食車在私人屋苑辦到會或地盤工地等都可為他們帶來更多生意，問當局可否安排放寬經營地點，但被邱騰華拒絕。（資料圖片）

邱騰華指放寬美食車經營地點不符政策目標

張宇人表示美食車面對疫情、美食車擺放位置等都受限制，指如果能安排美食車在私人屋苑辦到會或地盤工地等都可為他們帶來更多生意，問當局可否安排放寬經營地點。

邱騰華回應指，因為美食車先導計劃的目標是宣傳旅遊，故安排地點都是旅遊熱點，質疑如果把美食車當一般食肆看待，或不符現有食肆等規限。

廖長江指美食車計劃失敗顯示政府不懂變通，提到特首林鄭月娥上任時曾表示政策創新方面，問及商經局與政策創新辦2017年以來合作的成效。邱騰華指，當局在拆牆鬆綁方面經常有思考如何做到，曾研究不同的基金如何一站式協作申請者，亦有減省相關程序。