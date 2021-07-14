立法會通過修改議事規則　限委員會人數、展示物品　僅鄭松泰反對

建制派再提出修訂立法會《議事規則》，包括規定立法會議員出席會議時須穿商務衣飾、限制事務委員會委員人數等。

議員規則委員會主席謝偉俊今天（14日）在大會提出修訂的擬議決議案。民建聯主席、內務委員會主席李慧琼同意有關修訂，認為若不限制法案委員會的委員人數，議員發言次數將會減少，大大削弱議員審議法案的功能和效率，導致議員難以集中討論。

實政圓桌田北辰直言對限制事務委員會委員人數有保留，認為若議案沒有爭議，議員根本不會為講而講，又認為每位議員也要向選民交代，為其發言質素及出席負責。對於有指非委員亦能在會議上發言，毋須有投票權，田北辰直言，若議員在事務委員會只能發表意見但沒有投票權，「咁就唔使議會啦，市民人人都可以自己講（發表意見）。」

議案最終在39票贊成、1票反對通過，田北辰未有投票，熱血公民鄭松泰投反對票。



田北辰明言對今次修改議規有保留。（資料圖片）

事務委員會委員人數上限為20人

由謝偉俊提出的擬議決議案共有七組修訂，包括規定立法會議員出席會議時須穿商務衣飾、限制議員插言，亦限制法案委員會委員人數不多於15人、事務委員會委員人數不多於20人，同時限制每位議員只可擔任6個事務委員會委員。

李慧琼同意修訂，形容現時不限制法案委員會人數的做法，令議員發言次數減少，大大削弱議員審議法案的功能和效率，以及導致議員難以集中討論，又指外國議會亦會設固定人數限制，做法有用且普遍，又指新規定已有彈性安排，對部分需要內會全體同意成立的小組委員會，委員會可根據法案內容調整人數，故民建聯支持並歡迎有關修訂。

另外，謝偉俊亦建議向沒有有效理由缺席而流會的議員作財務處分，有關修訂須政府修訂法例配合，認為修訂有助避免議員濫用點算法定人數，有助管理立法會秩序，使立法會操作順暢，令立法會獲得市民的支持和尊重。

陳克勤指事務委員會無約束力 屬姿態式表決

民建聯議員陳克勤認為，下屆立法會議員人數將增至90人，他以保安事務委員會為例，若未來參與委員會人數增加至60至70人，須耗更多時間點算法定人數，變相浪費討論時間。對於有指若事務委員會人數上限為20人，非委員雖可在會議發言，但沒有投票權，削弱議員的監察政府能力，陳克勤認為，事務委員會投票並無法律約束力，多為是由議員提出的臨時議案，屬姿態式表決。

至於有部分獨立議員擔心其他大黨會壟斷事務委員會，他認為，立法會現時已有正式及非正式機制平衡各方，不存在壟斷問題。

立法會通過修改議事規則。（資料圖片）

鄭松泰批修規「削足就履」 質疑限制衣着要求

熱血公民立法會議員鄭松批評，議員人數增加，空間減少是一個現實考慮，但不能夠「削足就履」，認為若議會人數增加，更理想是讓少數民意能夠更完善反映，限制人數反而會令議會的階級問題更加明顯，擔心代表草根階層的議員將無法直接表達意見。

鄭松泰亦質疑限制議員衣着，不理解為何是由現屆立法會議員決定下屆議員的衣著要求，又指下屆議員可能有少數民族或婦女權益人士，質疑他們是否不應留在議會。

對於社會有聲音指今次修訂「管得太細」，民建聯張國鈞指，因過往議員未有自律，故才須提出修訂解決問題。