候選人資格審查委員會召開首次會議　全體委員出席

特首選舉委員會選舉9月舉行，負責決定「入閘」人選的候選人資格審查委員會今日（14日）舉行首次會議，全體成員出席。資審會由政務司司長李家超擔任主席，官守成員包括政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉及保安局局長鄧炳強；非官守成員包括基本法委員會前副主任梁愛詩、 全國人大前常委范徐麗泰及中大經濟學講座教授劉遵義。



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資審會負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格，就有關人士是否符合擁護香港特區《基本法》、效忠香港特區（「擁護《基本法》、效忠香港特區」）的法定要求和條件作出決定。資審會在判斷過程中可諮詢香港特區維護國家安全委員會。

國安委根據香港特區政府警務處維護國家安全部門的審查情況，就有關人士是否符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件作出判斷，並就不符合上述法定要求和條件者向資審會出具審查意見書。