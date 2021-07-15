沙半山手記｜特首選舉「澳門模式」機會濃　真命天子12月才敲定

踏入7月，今屆政府開始進入倒數階段的最後一年，政商界最關注的莫過於下任特首誰屬 ? 畢竟香港正處於亂治交替的歷史時刻，誰人主政香港左右大局，且牽動社會各階層的巨大利益，任何風吹草動，也倍受矚目。

沙半山早前透露，由於今次甄選格外慎重，各駐港及內地對港體系單位仍不斷向北京高層提交候選人報告，並計劃由中央辦公廳負責最終篩選及複檢，再向政治局常委提出報告，敲定後的「祝福人選」會通報各黨國元勛，務求統一思想，估計8月下旬或9月初花落誰家將有定案， 以配合選委會選舉云云….。

不過又有最新消息流出，中央傾向等候至今年底的政治局會議上，才拍板祝褔下屆特首「真命天子」，換言之，北京高層的底牌不會太早揭盅，這場特首跑馬仔將是長途賽，各路人馬仍有約半年時間「競逐」爭雄。



一人參選無競爭者 可超高票當選

消息指，正常情況下中央會在12月的政治局會議通過來屆香港特首人選，作為內部正式拍板程序，屆時外界才知曉下屆特首的真命天子。而今年中央更加沒有誘因提早「泄露天機」，主因是明年3月特首選舉九成九會採用「澳門模式」，大局抵定，更無必要於此時敲定人選。所謂「澳門模式」，即只有一人參選，一人可獲足夠提名「入閘」，不會存在競逐者。故此，根本毋須太早敲定誰才是真命天子。

從一般市民角度，「澳門模式」缺乏競爭性，亦少了激烈的選戰戲碼，未必樂見，但從北京角度去分析，好處是來屆特首可獲超高票當選、建制陣營減少分裂、省事。以前北京無法完全左右選委會，所以才會發生梁振英中途殺出硬撼唐英年的「基因突變」事件、以及，曾俊華堅持單挑林鄭月娥的「不受控」場面，現在修改香港選舉制度後，規定參選人必須同時獲得選委會內五大界別各15張提名，而第三（基層、勞工和宗教界）、第四（立法會議員、地區組織代表等）和第五界別（人大政協和全國性團體香港成員）已牢牢握於北京手中，如果沒有獲得北京祝福，誰可「硬闖」入閘？

建制派望早悉真命天子 京官坦言未知鹿死誰手

沙半山翻查資料，當年梁振英突然宣布放棄競逐連任，日子是2016年12月9日下午，而恰巧，當日上午北京召開了中共中央政治局會議。根據當日新華社報道，會議內容除了分析研究2017年經濟工作、審議通過《關於加強國家安全工作的意見》等公開內容外，還「研究了其他事項」。當然，如果北京屬意梁振英引退，不會在12月9日才通知他，而最大可能是，在政治局會議正式通過前幾天，以極隱密的方式告知他，請他做好宣布不競逐連任的準備。在這之前，連梁振英自己也不知道香港將會更換特首，遑論其他政商界要員。

有建制派議員憶述，在梁宣布不競逐連任前兩星期，仍然收到港澳工作系統單位的「透風」，指梁連任毫無懸念，誰知北京最高層在最後一刻才亮出底牌，令人跌到一地眼鏡碎。可能有見及此，不少建制陣營人士今次想盡早獲告知下屆真命天子，以免押錯注，或引起不必要揣測。聽聞早前有港區全國政協委員，趁赴京參加建黨一百周年慶典期間，向一名手握港澳大權的京官求問，望「攞貼士」，誰知這名京官坦言自己也不知道。由此可見，下屆真命天子可能真的要到年底才揭盅。

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財爺陳茂波曝光率上揚 消費券變特首「入場券」？

若真如此，這場「估領袖」遊戲將會維持一段頗長時間，尤其北京不急於敲定人選，這場特首跑馬仔的「甄選期」自然會被拉長，只要一日未塵埃落定，各路有志者仍會拼命地「奔跑」，盡力表現自己，希望博得北京垂青。現任特首林鄭月娥固不待言，不認輸性格自然會「砥礪前行」至最後一刻，10月施政報告成了最後一根續命草；作為港府第三號人物的財政司司長陳茂波，不管他有心還是無心，北京都會將他放進考慮名單之上。無巧不成話，隨着梁振英少了曝光，陳茂波近期頗頗曝光，一時落區搭電車，一時發文談黨慶，一時現身南山邨鼓勵同學仔「升呢」，相當活躍。

香港民意研究計劃最新結果顯示，陳茂波的評分比上月初上升了8分，為2018年2月以來新高，支持率淨值更大升19個百分點，變回正數。還記得去年公布「派錢一萬」預算案後，陳的民望翌日即反彈16.8分，證明派糖招數仍然有用，同具派錢意味的消費券，會否成為其挾民望進軍特首寶座的「入場券」，值得關注。

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正路熱門逐個數完，近月行情看漲的警政高官，是否又是另一批黑馬群呢？沙半山耳聽八方，慎密分析亦不少，認為警政大員暫只得勢，尚未至得道昇天。

各位想想，未來一年除三場重要選舉（選委會、立法會、特首）之外，還有一齣特大戲碼的重頭戲，就是明年七一回歸慶典，恰恰是香港回歸廿五周年，按過去慣例「逢五」必大搞、中央領導人「逢五」必訪港、何況廿五周年洋人亦格外重視，視為銀禧紀念 (Jubilee)。更重要的是，香港回歸後「五十年不變」是舉世無人不識的莊嚴承諾，故明年回歸紀念，客觀上，存在承先啟後的歷史意義，既檢討「上半場」廿五年，又是認真面向下半場廿五年之關鍵時刻。所以話，北京未來一年重用警政猛人，確保國安穩穩妥妥，誠可理解 !

然而近日爆出保安紀律體系高官，跟內房公司要員違反限聚令晚宴一事，令人關注警政猛人雖夠忠誠、又肯果敢執行，確是當下可用之人，但警政人員剛毅過猛，且過份側重權力尊卑關係，或未必適合擔任長治久安的領軍主帥，畢竟中共歷史上主帥級人馬不可能純粹是一介武夫，多必是政治覺悟甚高的黨委文官式人才出掌.…..有友好跟沙半山說笑，話替下屆特首列出一張候選人負面清單， 就十分輕易，相反，想保薦一張候選人正面清單，就難如登天。看來下屆特首真命天子，最終花落誰家，仍然令北京費煞思量 !