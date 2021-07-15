「搣時潘」、劉家衡回應「著草」風波證已離港　否認拋棄同案議助

深水埗前區議員劉家衡與其妻、網紅「搣時潘」（真名潘書韻），目前已離開香港。其中「搣時潘」捲入一宗襲擊及刑毀案，前日（7月13日）缺席到法庭應訊，早前被法庭發出拘捕令。

「搣時潘」較早前通過Patreon網站，開放訂閱性感相片，「眾籌」律師費用，在網上引起廣泛爭議。及後她開放訂閱「流亡日記」，有人批評她和劉家衡「掠水」、棄同案的助理於不顧，事件近兩日在網上發酵，並有政界人士加入批評。

兩名當事人今日（15日）分別通過社交網，首度公開承認已離港，但否認「著草」、「掠水」、「拋棄」同案人士等指控。



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二人作風屢惹爭議 議辦貼「藍絲與狗」告示

搣時潘曾為中文補習教師，以將自己的性感照片放上網賣予網民而聞名。劉家衡則於2019年區議會選舉中，擊敗時任民建聯雙料議員鄭泳舜當選南昌北區議員。

劉家衡於去年3月在議辦外張貼「藍絲與狗不得內進」告示，引起親建制支持者不滿，有人聚眾持武器到議辦門口襲擊及破壞，期間有議辦職員受傷。當時在場的「搣時潘」等人，據報以漂白水等物品還擊，並被指毀壞兩名女子的高跟鞋及長褲。事後，「搣時潘」及時任劉家衡議助李譯喬涉嫌襲擊及刑事毀壞等罪被捕，本月初被落案起訴。

同年7月，「搣時潘」報稱遭到持不同政見網民性騷擾，相約其中一名有輕度弱智的男子到酒店開房直播扮玩「SM」進行「大報復」。「搣時潘」連同另外一男一女涉嫌破壞公眾體統被捕。事後，搣時潘宣布退出網上工作，經營網上情趣用品生意，8月宣布與男友劉家衡拉埋天窗。

政府於今年推出公職人員宣誓條例，要求區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。劉家衡先後退出公民黨，以及於本月11日辭任區議員。

被指「拋棄同案手足」 王進洋：簡直係負資產

本月初，「搣時潘」於Patreon經營收費相冊，開放訂閱性感相片，聲稱須「眾籌」律師費用。不過，她原定於本月13日須就襲擊及刑毀案到庭應訊，但她及其代表律師都未有現身，法庭隨即對潘發出拘捕令。至前日，有網民發現「搣時潘」Patreon帳戶其中一個相冊的描述中，寫有「流亡日記」字句，每月收費50元，相信其已離開香港。

同日，一名自稱是李譯喬家屬的女子於社交網發帖，夾雜大量粗言批評搣時潘「臨上庭前嗰晚先知會自己著咗草，拋棄為你賣命嘅同案手足，由佢喺香港自生自滅，律師都唔幫佢搵，為自己私慾眾籌，一句都冇問候」。

事件亦於社交網發酵，在fb、連登討論區中，出現大量咒罵「搣時潘」和劉家衡的內容，主要論點為兩人置同案被告於不顧自行「著草」、「眾籌」款項用途不明。離島區議員王進洋亦在fb截圖新聞報道，指「搣時潘」去年欺負一名弱智人士，行為令人不齒，應予割席，又質疑她曾「篤灰」出賣其他示威者，批評她是民主派陣營的「負資產」。

「搣時潘」稱大機會入罪故「逃亡」

「搣時潘」及劉家衡於香港時間今日（15日）凌晨，分別於社交網回應事件，公開承認已離開香港。「搣時潘」稱正「身處國外」，捨不得家人和寵物，但未有具體透露身處哪個國家。

對於網上指控在辦公室欺凌李譯喬，「搣時潘」稱「全個議辦是我和劉家衡對他最好」，又稱劉家衡任區議員期間被民政署拖欠開支，仍然自資聘請員工；至於律師問題，潘辯稱劉家衡「一早已經問他要不要律師，但他另外自己找了律師，劉家衡甚至有幫他墊支過保釋金」。

她更稱，辦事處有一則閉路電視片段，對自己非常有利，但對李譯喬非常不利，兩難之下決定不提交該片段上庭，但如欠缺這個關鍵證據，自身很大機會入罪，因此「只好逃亡」。

劉：眾籌所得不足付半小時律師費

劉家衡亦於fb承認已身處海外。他透露，民政署拖欠自己的開支累積達十多萬元，已花自身積蓄向員工發薪，因此不存在「欺凌」問題，又指夫婦兩人一向與李譯喬非常友好。劉指，當日「眾籌」過後所得的款項，連半小時法律諮詢都不夠付，並稱案件是「政治打壓」。