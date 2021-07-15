兼任資審會主席　李家超稱防止假扮愛國者入閘　屬首要工作

身兼候選人資格審查委員會主席的政務司司長李家超，接受內地《環球時報》訪問時表示，要防止有「偽裝效忠特區政府、偽裝擁護基本法」的人入閘，保證所有入閘者須為真誠的愛國者，將是其首要工作。



李家超稱，政府將派遣大量執法人員，在當天和選前高調巡邏，對每一個場地做安全檢查，以及一些其他預防性工作。（鄭子峰攝）

稱不公開「其他行為」標準 防有人故意逃避審查

李家超稱，根據法例，凡違反《國安法》、表態支持「港獨、「自決」表態、尋求他國干涉香港事務、以威脅手段逼迫行政長官改變政策、組織變相公投、或侮辱國旗國徽等行為的候選人，將不被容許入閘，又指除了列明負面清單，資審會也會考量候選人的其他行為，但此刻不宜公開其他行為的具體標準，以免有人故意逃避審查。

李家超又稱，《國安法》落實後，香港國安、治安局勢已穩定許多，但外部勢力仍虎視眈眈，把即將到來的選舉作為可能利用破壞的機會，「因此，特區政府將為三場選舉做全面的風險評估，並提前做出充分部署。」

李家超稱廉政公署也會參與有關工作，前往每個票站，確保整個選舉過程，「不出現任何腐敗的可能」

指廉署會前往每個票站 確保選舉無腐敗

李家超又稱，政府將派遣大量執法人員，在當天和選前高調巡邏，對每一個場地做安全檢查，以及一些其他預防性工作，又稱廉政公署也會參與有關工作，前往每個票站，確保整個選舉過程，「不出現任何腐敗的可能」。他表示，在網絡方面將進行巡邏和監控，「如果有人發布破壞性信息，或做煽動性傳播，我們將立即採取行動」，避免事態蔓延。