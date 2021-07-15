區議員辭職潮未止　元朗陳敬倫辭職　葵青周偉雄提早離任

區議員宣誓在即，民主派區議員近日爆發辭職潮，上周至今已有逾200名區議員辭職。今日（15日）再有區議員宣布辭職，元朗區議員陳敬倫決定辭任，指面對「任意搬來搬去的龍門」，他沒有能力「射出最後的12碼」。

亦有已遞信辭職的區議員決定提早離任，原定下周一（19日）才離任的葵青區議員周偉雄表示，因應事態發展，將提早於明日（16日）離任。



陳敬倫在facebook表示，衷心感激選民、義工、議助及各政府部門同事等一直的信任和支持，「呢場波踢咗90分鐘仲要踢埋加時，已經超出心理負荷」，希望各位「隊友」珍重。

周偉雄指，原本想按原來計劃，以區議員身份完成未來數日的工作，不過因應事態發展急速，他決定提前至明日離任，幸而各合作團體及機構均理解及願意繼續容許他以個人身份，合作進行相關服務及工作。

前東區區議員陳寶琼上周遞辭職信時巧遇前中西區區議員葉錦龍。(陳寶琼Facebook圖片)

陳寶琼遞信巧遇葉錦龍

上周辭職的東區區議員陳寶琼憶述遞信當日感受，稱內心充滿掙扎，「我真係好唔想辭職，結果一邊行一邊哭，豆大的眼淚不停滾下來滴在口罩內。」當她到達修頓中心的民政事務總署，竟遇上同樣來遞信的前中西區區議員葉錦龍，「阿Sam（葉錦龍）好好人，代為向職員溝通遞信的手續，我幾乎全程不用開口。」

自上周傳出政府擬大規模DQ 區議員並追討薪酬，民主派超過200名區議員辭職，連同較早前辭職、還押或判囚逾 3 個月等民主派人士，區議會共有逾250席懸空。至少四個原本由民主派主導的區議會被建制派「翻盤」，分別是九龍城區、北區、灣仔區及觀塘區。