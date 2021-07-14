區議員辭職｜民主黨袁海文留守及宣誓：堅持到底　已充分考慮風險

政府本月內安排區議員宣誓，有消息指4類行為將跌入DQ範圍，包括曾參加民主派初選、借出議辦作票站、簽署抗爭聲明等，政府更可能追討區議員上任至今的薪津，涉款100萬元，結果觸發大批區議員辭職，至少220人已辭任，超過民主派區議員人數一半。

其中區會最大黨民主黨已有數十人辭職，包括黨主席羅健熙，但部分人決定留守，民主黨深水埗區議員袁海文今日（14日）表示，早已決定不會辭職，並參與宣誓，稱在艱難時候更需堅持原則，「在自己的崗位盡最大努力」。



袁海文在Facebook表示，這段時間收到很多街坊關心、支持，有不少人特意和他說即使辭職亦體諒。他說，早已決定不會辭職和會宣誓，亦已充分考慮風險、需堅持的原則、可承受的代價及留任的效益等，去盡最大努力堅持到底，為居民發聲，堅持講真話。

他提到，本屆區議會任期開始，很多印刷開支仍未獲發還，不少被民政署拖了超過1年，因此改用電子版減輕財政負擔，7月「四小龍時報」特意再出印刷版和郵寄，「因為對民主派的議員來說，隨時都可能是最後一天，我希望接觸到最多居民，讓大家知道社區最新情況。」

▼部分已公布辭職區議員▼



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民主黨原本有80多名區議員，但超過一半已宣布請辭，包括原屯門區會主席陳樹英、原沙田區會主席程張迎等，但部分人表明留守，包括民主黨副主席梁翊婷、中委蘇逸恒。