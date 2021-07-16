民研︰38%受訪者估計警民關係會變差　學者認為改善關係需時長

香港民意研究所今日（13日）發表「我們香港人計劃」的關於「警民關係」調查和進行小型政策論壇。調查分別以市民評價「71刺警案」中警方處理案件的專業程度，以及估計一年後的警民關係進行問卷調查。結合民主派支持者及非民主派支持者的評分，調查顯示，認為警方處理案件專業的有41%，不專業的有39%；估計一年後警民關係會變差些為最多，有38%。

香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國指現時香港社會文化令討論警民關係變成曲高和寡的命題。中大社會科學院客席講師葉國豪認為，在維持香港秩序同改善警民關係，社會需要很長的時間。



中大社會科學院客席講師葉國豪指，就現時社會現況，警隊若要改善警民關係仍有「很長的路要走」，不是未來一年內能改善。（香港民意研究所Facebook）

葉國豪︰改善警民關係仍有「很長的路要走」

中大社會科學院客席講師葉國豪指，「71襲警案」影響範圍大，甚至擴散到大專院校，又指警民關係可以代表香港市民對政府的信任，認為警方是政府的公務員團隊，是政府和國家機器，是能市民前線互動的團隊，所以若市民當對警方信任高，評價亦會高。他認為，就現時社會現況，警隊若要改善警民關係仍有「很長的路要走」，不是未來一年內能改善。葉國豪又指，非民主派支持者認為警民關係會變好是因為去年落實《港版國安法》，社會秩序改變，表面的衝突減少，大規模示威遊行減少。他指「71刺警案」後，一般市民甚至警察其實都害怕雙方。他提出，現時警車仍然安裝鐵閘，指在《國安法》下警方仍然有所擔心。葉國豪認為，如想改變警民關係，先要就過往與市民的誤解和衝突進行溝通，認為不可抹去過去發生的事。

香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國指，現時仍有沒有人有膽量提出警民關係問題所在之處、讓管理層知道如何是處，甚至是說「真話」。他表明這不是單一機構的問題，因為沒有人知道說真話會有甚府麼後果。他認為，現時媒體出現的「文革風潮」、「篤灰文化」、「標籤文化」、「表態文化」等，令討論警民關係變成「曲高和寡的命題」。

黃偉國︰傳媒用字或會為「71刺警案」定性

黃偉國引用六十年代有美國政治文化學者提出，以認知、觀感、判斷層面理解政治文化，指非民主派支持者若每日接觸親政府的媒體、報章、網絡紅人言論明顯影響其認知、觀感、判斷，所以會受制於這些言論，調查會選擇與政府想法相近的選項。民主派支持者亦如是，所以他們的選擇與政府有差距。因此黃偉國認為，「71刺警案」傳媒使用的字眼如「恐怖襲擊」、「孤狼恐怖襲擊」，某程度上是為事件定性，指對未完成審結的案不應有假設，否則與傳媒不偏不倚、中立的專業背道而馳。

他引述以往的研究稱，民主派支持者的選擇多為一致，選擇類似官方意見的數目較少，而非民主派支持者選擇多為有分歧。黃偉國質疑部份保守及支持政府的勢力是否真心支持政府，認為他們只不過是因為利益因素而支持政府。但他同時指一些保守人士有道德底線，「不論他是有甚麼權力和位置，只要是做錯事便是錯」，不會因為認同其意識形態和價值觀而盲目支持。

+ 7

香港民研在7月9日至7月14日，以以電郵接觸香港民研意見群組成員，包括「香港市民代表組群」以及「香港市民自結組群」，並於網上完成調查，共獲得7,690個樣本。

第一條問題要求市民評價「71刺警案」中警方處理案件的專業程度，調查顯示民主派支持者認為警方處理案件專業的有6%，不專業的有70%，一半半的有12%，不知道或很難說的有13%。以1至5分，1分為最低，5分最高量化，得分1.6分，偏向認為警方不專業。而非民主派支持者，調查顯示認為警方處理案件專業的有63%，不專業的有20%，一半半的有9%，不知道或很難說的有7%，得分3.7分，偏向認為警方專業。結合民主派支持者及非民主派支持者的評分，認為警方處理案件專業的有41%，不專業的有39%，一半半的有10%，不知道或很難說的有9%。得分3.0分，為中間分數。

在第二條問題為市民估計一年後的警民關係，調查顯示民主派支持者認為好些的有4%，差些的有58%，沒有改變或差不多的有35%， 不知道或很難說的有3%；而非民主派支持者認為好些的有39%，差些的有 26%，沒有改變或差不多的有24%， 不知道或很難說的有11%。結合民主派支持者及非民主派支持者的估計，認為好些的有25%，差些的有 38%，沒有改變或差不多的28%， 不知道或很難說的有8%。