民研：陳茂波支持率轉正數　消費券效應評分大升8分創3年新高

香港民意研究所今日（13日）發表新一輪特首及司局長的民望調查結果，政府民意得分的整體數字上升。其中行政長官林鄭月娥得34分，為2019年6月以來的新高。三司中，財政司司長陳茂波得分升幅最大，上升8分至43.5分，為2018年2月以來最高。其支持率淨值明顯上升19個百分點，由負轉正變爲1個百分點，前黃大仙區區議會主席許錦成認爲情況或與消費券有關。



林鄭得34分 為2019年6月以來新高

香港民意研究所在6月30日至7月8日，以隨機抽樣電話訪問方式進行調查，共獲得1,003個樣本。官員普遍得分上升且支持度獲改善，特首林鄭月娥取得34分，比6月21日至25日調查上升4.2分；有37%受訪者給予0分，為一年半以來最少；其支持率淨值上升6個百分點，至-47個百分點，為今年2月以來最高，但負數結果顯示反對者依然較多。

陳茂波表現最好 許錦成：與消費券及長者乘車優惠有關

三司中陳茂波成績最好，比一個月前得分明顯上升8分，達43.5分，是特首和三司長中的最高分。他的支持率淨值亦大幅改善19個百分點，上升至正數1個百分點，為2017年2月以來的新高，亦是唯一「轉正」的司長。許錦成認為此與消費券及滿60歲長者可享2元乘車優惠得計劃有關。他指陳茂波近日積極推出消費券，又親自落區協助市民登記，加上乘車優惠亦受到市民歡迎，可能是評分提升的因素。

許錦成：李家超鄧炳強評分不錯

政務司司長李家超及律政司司長鄭若驊分別獲得38分和28.1分，支持率淨值分別為-5個百分點和-37個百分點。

十三名局長的支持率淨值都有不同幅度的上升，其中六人的支持率由負轉正，環境局局長黃錦星則由2個百分點進一步升至7個百分點。新任保安局局長鄧炳強的支持率淨值為2個百分點。許錦成分析指兩名新上任的司局長李家超和鄧炳強評分算高，但兩人的工作敏感，市民的轉變可能較快。

政府處理區議員問題手法或影響民意

許錦成又表示政府如何處理區議會流失大量議員可能影響日後市民對政府的支持度，因為議員與社區有緊密的聯繫和接觸，還能夠監察政府，政府其他諮詢渠道未必能夠取替區議會，他希望政府不要犧牲社區和民生，勿政治化處理議會問題。

香港研究協會：鄧炳強得2.3分局長第二

香港研究協會今日（13日）亦公佈市民對特首、司局長及特區政府滿意度評分調查結果，指市民整體滿意度回升。1分為最低分，5分為最高分，新上任的保安局局長鄧炳強首次評分獲2.3分，在十三名局長中排行第二。而財政司司長陳茂波同樣獲2.3分，取得三司中的最高分數。

調查結果顯示，特首林鄭月娥得1.96分，較1個月前調查高0.06分。三司中陳茂波得分最高，獲2.3分，較之前上升0.22分。新上任的政務司司長李家超取得2.12分，比去年擔任保安局局長時的1.86至2.03分高。律政司司長鄭若驊得分為1.84分。

同樣首次獲評分的鄧炳強得2.3分，僅低十三局長中最高分的環境局局長黃錦星0.01分，排行第二。排名再次包尾的是教育局局長楊潤雄，只得1.92分。

維護國家與香港利益得2.36分

調查指市民對政府九項施政的滿意度均有所上升，更創一年新高。在「維護國家與香港利益」方面取得2.36分，而「提升醫療質素」方面則獲2.19分。另外，「維護香港的自由、平等、法治和廉潔等核心價值」方面的評分上升最多，增0.21分，獲2.19分。

協會指市民整體上對問責團體的表現評價有好轉，期望政府日後繼續處理香港的深層次問題，改善民生。