李家超：會將偽擁護、偽效忠的人拒於門外　嚴格把好資格審查關

香港未來一年有3場重要選舉，港澳辦主任夏寶龍昨日出席研討會時表明，絕不容許反中亂港分子通過任何途徑和方式混進特區管治架構，形容是「鐵的底線」。

身兼選人資格審查委員會主席的政務司司長李家超今（17日）發表網誌，提到資審會會以「負面清單」為基礎，但不限於清單上的行為，綜合考慮每宗個案事實、證據等，作出決定。

他提到，夏寶龍在研討會上要求香港辦好未來3場選舉，嚴格把好資格審查關，他和資審會全體成員，會公平公正依法履行審查並確認候選人資格的把關重任，將「偽擁護」、「偽效忠」的人拒於管治架構門外。



DQ行為不限於負面清單

李家超表示，有關擁護《基本法》、效忠香港特區的正面及負面清單行為，已於5月21日刊憲生效，負面清單包括違反《港區國安法》、《基本法》第23條、宣掦或支持「港獨」主場；拒絕承認中華人民共和國對香港特區擁有並行使主權；尋求外國政府或組織干預香港特區的事務；以及非法手段強迫或威嚇行政長官改變某項政策或提交立法會審議的議案；無差別地反對特區政府提出的議案，並意圖以此要脅特區政府，或逼使行政長官下台及推翻特區政府等。

他稱，上述清單提供了明確的指引，資審會會以上述清單作為基礎，但不限於清單上的行為，綜合考慮每宗個案的事實、證據和情況之後，作出決定。他說，若有需要，資審會可諮詢國安委，國安委根據特區警務處維護國家安全部門的審查情況，就候選人是否符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件，向資審會出具審查意見書。

港澳辦主任夏寶龍。（港澳辦圖片）

李家超提到，未來三場選舉將產生新一屆選委、第七屆立法會議員，以及第六屆特區行政長官，對「一國兩制」貫徹實施、「愛國者治港」全面落實至關重要，「我和資審會全體成員，會公平公正依法履行審查並確認候選人資格的把關重任，確保完善選舉制度準確落實，並獲得應有的效果，將『偽擁護』、『偽效忠』的人拒於管治架構門外。」