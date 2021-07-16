夏寶龍提治港者兩大政治要求　必須為國安法保駕護航

「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會今早（7月16日）舉行，國務院港澳辦主任夏寶龍出席開幕儀式並發表講話。

夏寶龍在講話中，除了提及中央對香港的四個期盼，更為特區管治者提出兩大政治要求。



夏寶龍提到，香港在中華民族偉大復興歷史進程中大有可為。然而，「大有可為」的前提，需要基於兩大政治條件，亦是治港者必須做到的兩大政治要求。

要把對更美好生活的渴望 變成捍衛國安法的自覺行動

首先，夏寶龍提到，香港大有可為必須要有香港國安法保駕護航。他說，安全是發展的前提，發展是安全的目的。《香港國安法》實施一年來，香港由亂到安的可喜變化，讓我們更加珍惜香港的繁榮穩定，更加珍惜香港「一國兩制」實踐的行穩致遠，也更加珍惜《香港國安法》的價值和作用。

夏寶龍說，全面深入實施《香港國安法》，要做的工作還很多、任務還很重。他希望香港人人都擔起責任來，人人都把對國家和香港的熱愛，對更美好生活的渴望，變成遵守國安法、執行國安法、捍衛國安法的自覺行動，形成特別行政區政府、全社會一起落實《香港國安法》、捍衛香港國安法的新局面。只有這樣，才能充份發揮香港國安法保駕護航、匡正祛邪的強大威力，才能確保「國安家好」，為香港更好發展營造良好的環境。

堅決把反中亂港分子排除在特區管治架構之外

此外，夏寶龍指，香港大有可為必須嚴格落實「愛國者治港」原則。只有確保有管治才能的堅定的愛國者治港，香港才有可能大有可為。

夏寶龍說，當前，落實「愛國者治港」原則，要確保即將到來的選舉委員會選舉、立法會選舉、行政長官選舉順利進行，確保香港特別行政區政權掌握在愛國愛港人士手中，推動香港實現良政善治。一方面要堅決把反中亂港分子排除在特別行政區管治架構之外。在「一國兩制」下的香港特別行政區，人們無論持何種政治立場或觀點，都可以自由地生活、工作，都可以依法行使自己的權利。但是進入特別行政區管治架構的人都必須是愛國愛港者，絕不容許任何一個反中亂港分子通過任何途徑和方式混進特別行政區管治架構，變成管治者。這是一條鐵的底線，同樣適用於澳門特別行政區。

夏寶龍表示，香港特別行政區要堅決落實新選舉制度有關規定，發揮好選舉委員會的整體作用和資格審查委員會的把關作用，嚴格把好有關提名關和資格審查關，並做到全流程監督審查，堵住任何可能出現的漏洞。